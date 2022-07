Una Civitanovese da ricostruire:

sicuri di restare solo in due

MATITA ROSSOBLU - Nelle intenzioni della dirigenza ci sarebbe la conferma di quattro giocatori, ma potrebbero essere soltanto due: ok Visciano, quasi fatta per Ruggeri, difficile la permanenza degli esterni d'attacco Russo e Cordoba. Il resto della rosa sarebbe ridefinito. Potrebbero tornare la mezzala Rapagnani e il portiere under Forconesi

16 Luglio 2022 - Ore 12:45 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

Nelle intenzioni della dirigenza della Civitanovese ci sarebbe la conferma di quattro giocatori della passata stagione, ma potrebbero essere soltanto due, il resto della squadra sarebbe ridefinito. Ufficilizzata la permanenza del mediano Visciano, che mister Nocera ha avuto ad Ancona. L’altro sarebbe il terzino Ruggeri, che però chiede assicurazioni sugli obiettivi della nuova stagione. Sulla base delle scelte di mercato, difficile restino gli esterni d’attacco Russo e Cordoba.

Hanno già lasciato la squadra rossoblu il mediano Perfetti (stesso ruolo di capitan Visciano) andato al Trodica e Gesuè (giocatore che è difficile definire in un ruolo) all’Azzurra Colli, in Eccellenza. I due dovrebbero essere presto seguiti dal portiere Monti, vicino alla Sangiustese, dal centravanti Chornopyshchuk (15 reti, compresi i playoff), nel mirino della matricola Matelica e dal centrocampista esterno Balloni, che ha tirato la carretta – in svariati ruoli – per l’intero campionato.

Tra gli arrivi, ufficilizzata “l’ala argentina” 30enne Martin Garcia, ultima stagione al Loreto (8 gol, che non sono serviti a evitare la retrocessione). In precedenza, ha giocato con l’Osimana e a Portorecanati, dove in sette stagioni ha segnato oltre 50 gol. Fuorviante la comunicazione rossoblu che dà Martin Garcia per “sette stagioni nella Recanatese, in Promozione ed Eccellenza, con oltre 80 gol”. Mentre i leopardiani militano da 15 stagioni in Serie D (nell’ultima promossi in Serie C).

Per rimanere agli esterni d’attacco, annunciato l’acquisto del 35enne Guido Galli, fratello minore di Giorgio (che vestì rossoblu in Serie D, tecnico Cornacchini). Nell’ultima annata playoff con l’Atletico Ascoli e 11 reti all’attivo. In precedenza a Chieti, dove ha vinto il campionato di Eccellenza (esperienza vissuta anche con il Castelfidardo, 8 gol il bottino). Può giocare anche prima punta, ma la stagione conclusa consiglia alla dirigenza di individuare un centravanti di ruolo.

Potrebbe tornare alla Civitanovese, dove si è formato e ha giocato in prima squadra (nel biennio della presidenza Cerolini), Lorenzo Rapagnani: mezzala. Ruolo per cui mister Vagnoni ha fatto fatica a trovare interpreti. Gradito a mister Nocera, proviene dal Valdichienti, ma ha avuto esperienze con Servigliano, Maceratese. Difficile arrivi il mediano Strano del Tolentino, che dovrebbe seguire il compagno Tortelli alla Maceratese.

Tra i giovani del vivaio rossoblu, è rientrato dal prestito al Montegiorgio (Serie D), dove ha giocato titolare, il portiere Lorenzo Forconesi (2003). E’ stato diretto dal tecnico Brini, che di portieri se ne intende: giocò nell’Udinese in Serie A, compagno di squadra di Zico. La Civitanovese, per la regola dei tre under (spazio a un giocatore esperto in campo), dovrebbe tenere Forconesi, già in prova al Monza. Evitando “avventure” come quella con il portiere sammarinese De Marzo.

Il mercato sta entrando nella sua fase cruciale, il neo ds Crocetti avrà da fare con una rosa da ricostruire. Il nodo, per capire le ambizioni rossoblu nel nuovo torneo di Promozione (inizio l’11 settembre), è il budget disponibile. Se quanto dichiarato dal diesse uscente, Spadoni (a cui è stato comunicato dal club): “budget ridotto, causa il disimpegno di alcuni sponsor”, fosse confermato c’è poco da stare allegri. Vittoria del campionato rinviata e contestazione dei gruppi Ultras inevitabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA