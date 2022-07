Un altro argentino per la Civitanovese:

in difesa arriva Facundo Nasif

ANNUNCIATO l'acquisto del 35enne ex Valdichienti: «Scendo per la prima volta in Promozione solo per questi colori»

Che con mister Nocera non sarebbero mancati gli arrivi degli argentini era stato già scritto. E così dopo il 30enne attaccante Martin Garcia, oggi è stato annunciato il secondo acquisto argentino. Si tratta di Facundo David Nasif, difensore classe 1987.Un lungo passato in Argentina, tra i professionisti, e recenti esperienze italiane, l’ultima al Valdichienti in Eccellenza, dopo una breve parentesi in Serie D con la Virtus Matino.

Nasif è un centrale di difesa che sa agire anche da terzino, aggiunge forza fisica e esperienza alla squadra, anche grazie al suo carattere da leader. Un altro colpo che lascia ben sperare e che conferma le ambizioni di vittoria del club.

«Non ho mai giocato in Promozione – ha dichiarato Nasif – ma quando il direttore Giorgio Crocetti mi ha chiamato ho accettato subito la proposta senza pensarci due volte. Non vedo l’ora di iniziare a sudare e vincere con la maglia rossoblu. Ci vediamo presto, forza Civitanovese!»

