Civitanovese, tre punti preziosi

in attesa dell’arrivo di un centravanti

MATITA ROSSOBLU - Contro la Monterubbianese un attacco composto da elementi dalle stesse caratteristiche (ali, esterni-seconde punte): si fa sentire la mancanza di un punto di riferimento centrale

13 Settembre 2022 - Ore 13:40 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

La Civitanovese inizia l’ennesimo torneo di Promozione della gestione Profili battendo al Polisportivo la Monterubbianese (1-0), che la passata stagione ha navigato in zona playoff. Gol vincente su punizione dell’enfant du pays Rapagnani, subentrato a metà ripresa al croato-argentino Strupsceki (leggi l’articolo).

Alla battuta, dai 30 metri, si presenta con il killer dei calci piazzati, Visciano, ma il tiro secco che s’insacca alla sinistra di Grandi (2004) è del ragazzo locale. Prima del gol decisivo, a 10′ dal termine, una gara combattuta principalmente a metà campo, avara di emozioni, con mister Nocera che parte con due centrocampisti under (Strupsceki e il 2006 Mangiacapre), lasciando l’over Rapagnani e Malaccari in panchina. Galli unico terminale offensivo del modulo sperimentato a Trodica: 4-1-4-1.

Mandolesi, che nel pari di Coppa era stato protagonista (suo l’assist vincente per Martin Garcia), in panchina, rileva nella ripresa il giocatore argentino. Per gran parte della gara è stato sottratto al centrocampo Visciano. Destinato, con l’uscita dell’under Marconi (rilevato da Malaccari) al ruolo inedito nella sua carriera di terzino (per parare le incursioni di Matteo Nazziconi). Qui si evidenzia un problema della Civitanovese: un valido esterno difensivo under. Da aggiungere a quello, accennato, di una mediana molto giovane (affidata per metà ripresa a tre under) in cui, in attesa del transfer dell’argentino Becker, latitano profili di spessore.

Infine il problema principale, l’attacco, composto da elementi dalle stesse caratteristiche (ali, esterni-seconde punte): Guido Galli, Martin Garcia, Mandolesi (2002) a cui si è aggiunto un profilo simile: Emanuele Renzi (dall’Azzurra Colli). Subentrato ad inizio ripresa al centrocampista Ruggeri ma avulso dal contesto tattico rossoblu (perciò ripreso da mister Nocera). Il tecnico ha provato, nel corso della gara, anche le tre punte (4-3-3): Renzi-Mandolesi-Galli, ma nessuna è andata a segno. Con l’arrivo del trequartista Becker (si attende il transfer dalla Federazione Argentina) è necessario riportare Visciano mediano (evitandogli i ruoli della difesa). Il giocatore argentino avrà bisogno di un riferimento offensivo (dicesi centravanti) a cui indirizzare i suoi suggerimenti. A centrocampo dovrà agire anche un under, più convincente dei giocatori in rosa. Il reparto migliore si conferma la difesa, con Greco preferito a Nasif a fianco del centrale Ballanti, esterno Ruggeri.

La Monterubbianese, pur alle prese con i problemi fisici del portiere Osso (sostituito dall’under Grandi) e delle punte Niccolini e Mascitti (inserito nel finale per Di Nicolò) – tesserate per rimpiazzare gli over 40 Giorgio Galli e Vallesi – ha fatto la sua parte, arrivando a sfiorare il pari nel recupero con Raschioni. Dopo una stagione in cui è stata la rivelazione, è facile pronosticare per la compagine di mister Cardelli (con gran parte della rosa confermata) un campionato tranquillo. Nel secondo turno per i ragazzi di Nocera, in attesa di presentare un assetto definitivo, l’insidiosa trasferta con l’Atletico Centobuchi. In possesso di un buon organico, la squadra di mister Fusco ha il limite di non aver inserito profili nuovi, dopo una stagione deludente. I piceni vengono dal ko di Treia (3-1), maturato dopo l’espulsione di Veccia. Ma l’Aurora ha una rosa di prim’ordine con elementi, come la punta Voinea (protagonista in due dei tre gol), capaci di fare la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA