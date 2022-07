Civitanovese, riconfermato Balloni

PROMOZIONE - L'esterno destro classe 1997, protagonista del gol partita che ha regalato ai rossoblu l'ultimo derby vinto con la Rata a Macerata, ha rinnovato il suo contratto

La Civitanovese comunica la riconferma ufficiale di Luca Balloni. L’esterno destro classe 1997, protagonista del gol partita che ha regalato ai rossoblu l’ultimo derby vinto con la Rata a Macerata, ha rinnovato il suo contratto ed è pronto ad aiutare mister e compagni per la prossima stagione, ormai alle porte.

La scorsa stagione ha segnato 5 reti in campionato ma quest’anno vorrà arrotondare il suo score provando a dare un apporto offensivo ancor più importante. In carriera ha militato nel Trodica, in prima categoria, ma negli anni precedenti ha avuto esperienze in categorie superiori, come nel 2017/18 al Loreto in Eccellenza dove ha collezionato oltre 25 presenze e 5 gol, senza dimenticare la Serie D col Castelfidardo nel 2015/16. Una buona conferma per la squadra di mister Nocera, i cui tasselli si stanno componendo giorno dopo giorno.

