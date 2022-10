Due rigori piegano il Matelica,

Paolucci guida la Civitanovese

in testa alla classifica (Foto)

PROMOZIONE - L'attaccante, perfetto dagli undici metri, regala il successo ai rossoblu (2-0) nella sfida del Polisportivo contro i biancorossi (Mauro Canil ha assistito al match nel settore ospiti assieme alla moglie, la presidentessa Sabrina Orlandi). Gli uomini di Nocera hanno tre punti di vantaggio su Aurora Treia e Trodica e per la sesta partita su sette incontri disputati la porta di Taborda rimane inviolata

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Vittoria di rigore per la Civitanovese targata Michele Paolucci. Il bomber rossoblù mette a segno due penalty nella partita con il Matelica e regala la seconda vittoria in pochi giorni alla sua squadra.

2 a 0 il risultato per l’undici allenato da Francesco Nocera. I padroni di casa colpiscono anche un legno con Garcia e falliscono diverse occasioni. Il Matelica fallisce l’opportunità per riaprire la partita con l’ex Chornopyshchuk e reclama invano un calcio di rigore. Visciano e compagni adesso comandano la classifica con tre punti di vantaggio su Aurora Treia e Trodica. Per la sesta partita su sette incontri la porta di Taborda rimane inviolata. La Civitanovese deve fare a meno dell’infortunato Guido Galli, l’attaccante ne avrà ancora per qualche settimana.

L’undici di Nocera è imbattuto e vanta la migliore difesa del girone con una sola rete al passivo. Rispetto alla partita di Castel di Lama l’allenatore lascia in panchina Foresi e Becker, al loro posto Marconi e Ruggeri Federico junior. Cambia anche il modulo di gioco rispetto alle ultime uscite, la Civitanovese si schiera con il 4-2-3-1. Il Matelica ad inizio settimana ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Lorenzo Ciattaglia dopo le dimissioni presentate da Roberto Bartoccetti; a causa di problemi di tesseramento però va in panchina il tecnico della formazione Allievi biancorossa Francesco Ruggeri. La squadra della famiglia Canil occupa la penultima posizione di classifica con sei punti in altrettante partite. Due gli ex nelle file ospiti, Chornopyshchuk e Ribichini, sono indisponibili Carletti Orsini e Ilari.

Temperature tardo primaverili anche in riva all’Adriatico, sugli spalti ad assistere alla partita gli ex rossoblù Giorgio Ripari e Giancarlo “Lallo” Giulietti. Nel settore ospiti insieme ai tifosi arrivati dall’entroterra maceratese Mauro Canil e la moglie Sabrina Orlandi, presidente del Matelica. Un colpo di testa di Giordani a lato, uno di Taborda sulla trequarti per inviare la palla: il primo quarto d’ora di studio non offre null’altro di rilevante. La prima parata la deve effettuare Monti al 17’ sulla conclusione quasi dalla linea di fondo di Paolucci, il portiere con i piedi si rifugia in angolo.

Un minuto dopo Gubinelli tocca con la mano un cross di Strupsceki dalla destra, l’arbitro assegna il calcio di rigore: sul dischetto degli undici metri va capitan Paolucci e spiazza Monti, palla a destra e portiere a sinistra, 1 a 0. Primo gol in campionato per il bomber dopo quello di metà settimana in coppa Italia con la Cluentina. Il Matelica ci tiene a fare bella figura, poco prima della mezzora la squadra ospite perde per infortunio Kakuli, al suo posto Vitali. Taborda non corre pericoli, dall’altra parte Giordani va nuovamente alla conclusione, palla sul fondo. La partita resta equilibrata, il Matelica preme alla ricerca del pareggio che non arriva.

La Civitanovese va vicinissima al raddoppio dopo 5’ del secondo tempo, Garcia liberato in area da Federico Ruggeri junior calcia con il sinistro solo davanti a Monti, la palla scheggia l’incrocio dei pali. Il raddoppio tarda solo di qualche istante, autore ancora Paolucci: al 58’ Strupsceki entra in area sulla sinistra e Gubinelli lo spintona, l’arbitro assegna ancora la massima punizione: sul dischetto va nuovamente Paolucci, identico il copione del primo tempo, il bomber non cambia angolo, spiazza il portiere e fa 2 a 0. Il Matelica sembra accusare il colpo, Renzi subentrato a Paolucci calcia sull’esterno della rete il possibile colpo del ko. Intanto Taborda è impegnato alla prima parata a terra da Ribichini.

L’ex Chornopyshchuk al 72’ ha l’occasione per riaprire la partita, l’attaccante viene liberato in area solo davanti a Taborda, il portiere gli chiude lo specchio della porta e sventa il pericolo. Il Matelica protesta vibratamente al 78’ per un fallo di mani in area di Rapagnani, l’arbitro non ravvisa gli estremi per al massima punizione ed ammonisce Chornopyshchuk per proteste. La Civitanovese in contropiede ha la palla buona per fare il 3 a 0, Mandolesi lancia Renzi, il numero 19 arrivato davanti a Monti calcia nuovamente sull’esterno della rete. La partita si chiude con un colpo di testa di Chornopyshchuk a lato. Sabato prossimo per l’ottava giornata di campionato la Civitanovese farà visita alla Passatempese, il Matelica ospiterà il Casette Verdini.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Taborda 7; Marconi 6 (32’ st Foresi ng), Greco 6,5, Ballanti 6,5, Ruggeri Federico Sr 6; Strupsceki 6,5 (16’ st Mandolesi 6), Visciano 6 (72’ Rapagnani ng); Garcia 6, Giordani 6, Ruggeri Federico Jr 6,5 (36’ st David Nasif ng); Paolucci 7,5 (67’ st Renzi 6). A disp.: Cannella, Marini, Mangiacapre, Becker. All.: Nocera

MATELICA (4-4-2): Monti 6; Girolamini 6, Zappasodi 6, Ferretti 6, Gubinelli 5; Kakuli ng (30’ pt Vitali 5,5), Bajrami 6 (10’ st Ginesi 5,5), Scotini 6, Aquila 6 (31’ st Vrioni ng); Raponi 6 (10’ st Ribichini 6), Chornopyshchuk 5,5. A disp.: Petrelli, Ippolito, Croia, Minnozzi, Sileoni. All.: Ruggeri Francesco

TERNA ARBITRALE: Andrea Narcisi di San Benedetto del Tronto (assistenti Malatesta e Belogi di Ancona)

RETI: pt. 19’ rig. Paolucci (C); st. 9’ rig. Paolucci (C)

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 4 a 4. Ammoniti Bajrami, Gubinelli, Paolucci, Rapagnani, Vitali. Recupero: pt. 2’, st. 5’

