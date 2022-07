Il tuttocampista Rapagnani

alla corte della Civitanovese

PROMOZIONE - Preso il 25enne, arriva dal Valdichienti

16 Luglio 2022

Lorenzo Rapagnani si veste di rossoblu. Il centrocampista 25enne va ad arricchire le fila della Civitanovese. Il suo acquisto è stato ufficializzato oggi dalla società. Il calciatore arriva dal Valdichienti ed ha avuto un trascorso importante in Serie D con 35 presenze e 3 gol da Under, con Civitanovese e Recanatese, nel 2016/17.

Da lì una carriera passata tra Eccellenza e Promozione, fino a ritornare a casa sua, Civitanova, per la prossima stagione. Si tratta di un giocatore in grado di ricoprire tutti i ruoli centrali, una sorta di tuttocampista che può giostrare dalla mediana alla trequarti. Due elementi poi rientrano nella linea del presidente Mauro Profili: è giovane ed è del posto. Il nuovo acquisto «Sono molto felice ed emozionato di ritornare a Civitanova – spiega Rapagnani – me ne ero andato 5 anni fa che ero un “bambino”, ora sento di essere tornato nel momento giusto della mia carriera, carico e motivato come non mai, per cercare di riportare la civitanovese dove merita. Non vedo l’ora di iniziare e di rimettermi la maglia rossoblu».

