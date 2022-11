MATITA ROSSOBLU - Dopo il poker al Monturano e i sette punti di vantaggio sulla seconda l'entusiasmo è alle stelle. Ma, come ha insegnato il Chiesanuova nella scorsa stagione, serve cavalcare il momento felice con prudenza e massima concentrazione a partire dal prossimo match contro il Potenza Picena che occupa la terza posizione in classifica

di Aldo Caporaletti

La Civitanovese rende la pariglia al Monturano, che lo scorso giugno sconfisse i rossoblu con lo stesso risultato (4-1) nei playoff del girone B di Promozione, anche se si tratta di contesti alquanto diversi. Nella sfida di campionato al Polisportivo, tra i fermani hanno giocato otto elementi della squadra dello spareggio di Porto Sant’Elpidio, a conferma di un progetto che continua. Molto rinnovata, invece, la Civitanovese che in avvio tiene una marcia incontrastata. Il big match della nona giornata nasceva sotto i migliori auspici per provare, come avvenuto, una fuga. Negli anticipi, tra le contendenti, pari interno dell’Aurora Treia (con il Potenza Picena), sconfitte del Trodica (a Corridonia) e della Monterubbianese, in casa col Matelica.

Il confronto con il Monturano era iniziato sulla falsariga del ritorno dello scorso campionato: con i fermani che attaccano subito forte per assicurarsi il successo, ma stavolta le cose sono andate diversamente. La squadra di Cetera, schierata con l’assenza dell’under Domi (rimpiazzato da Di Donato) ha disputato un ottimo primo tempo, in cui ha fallito un paio di volte il vantaggio: gol annullato al terzino Muzi e conclusione del centravanti Moretti. Dopo la rete rossoblu con il subentrato under Mandolesi (all’infortunato Strupsceki), i fermani hanno pareggiato con colpo di testa dello stesso Moretti, servito dall’estreno d’attacco Frascerra, che ha reso la vita difficile alla difesa rossoblu.

Nella ripresa la Civitanovese, priva dell’attaccante Guido Galli, è tornata in vantaggio con il neoentrato Becker (al posto di Ruggeri Jr). Gol spettacolare: tiro da centrocampo con il portiere Renzi sopreso lontano dai pali. Ciò nonostante la squadra ospite va vicina alla rimonta con una conclusione di capitan Cerquozzi, che ha cancellato il centravanti Paolucci. Finale dei rossoblu che in contropiede, approfittando degli spazi concessi, segnano ancora con Mangiacapre e Mandolesi. Il vantaggio in classifica dalla Civitanovese è ampio (7 punti sulla seconda Aurora Treia): c’è chi ipotizza una vittoria anticipata, chi sogna la staffetta con la Rata in Eccellenza. L’esperienza però consiglia prudenza: basti ricordare come andò la scorsa stagione.

Chiesanuova dominatore, con largo distacco, recuperato e sorpassato alla penultima giornata dalla Maceratese. Mister Nocera, inoltre, rischiò di perdere un campionato di Prima vinto, con un organico di due categorie superiori. La primavera, quando si decidono i tornei, è lontana. Nel frattempo meglio pensare a vincere e sistemare le lacune della formazione, al mercato di riparazione di dicembre. Problema che la dirigenza si pone: si prospetta l’arrivo di un nuovo profilo. Tra gli interventi: un terzino under (Marconi e Foresi non si mostrano all’altezza). Anche con il Monturano, mister Nocera ha dovuto far ripiegare Visciano in difesa. Inoltre, dietro ai centrali titolari Ballanti e Greco c’è il vuoto. Alla festa del gol con il Monturano, in cui ha segnato anche il 16enne Mangiacapre, è ancora mancato il bomber Paolucci (visto discutere con Nocera).

Come si può notare il modulo rossoblu non è disegnato in favore del terminale offensivo. Agiscono ai suoi lati due ali, che crossano in mezzo, mentre l’ex Juventus ha bisogno di chi lo serve da vicino: sia trequartista o seconda punta. Quando è entrato il rifinitore Becker, Paolucci è uscito e non si è potuto vederli giocare insieme. Prossimo turno impegnativo per la Civitanovese, ospite del Potenza Picena che ha agganciato la terza piazza. Ha imposto il pareggio in casa all’Aurora Treia, in un match in cui è passato in vantaggio e che avrebbe potuto vincere se l’esperto Cerbone non avesse sprecato due palle gol nel finale. In una fase in cui la squadra di Santoni è priva di pedine essenziali: Giaccaglia, Whai e Abbrunzo. Perciò massima concentrazione, cavalcare il momento felice sì ma lasciando i sogni di gloria al momento giusto.