Nocera sposa l’idea del trequartista:

si spera nella firma dell’argentino Becker

MATITA ROSSOBLU - A metà campo proseguono gli esperimenti del tecnico della Civitanovese. Il 29enne è andato a segno nel 4 a 1 contro i Portuali Ancona. Per l'attacco si fa il nome del 34enne Mario Titone, ex Valdichienti Ponte. In avanti la formazione necessita di un centravanti di ruolo

Per la Promozione Marche e la Civitanovese, che partecipa al girone B, ieri è stata la giornata dei calendari. I rossoblu esordiranno sull’ostico campo del Potenza Picena, che è solita concludere la stagione a centro classifica. Alla terza giornata i ragazzi di Nocera saranno ospiti del Trodica, una delle favorite alla vittoria finale. Considerato che le due squadre saranno avversarie anche nella Coppa Marche, si affronteranno tre volte nel giro di venti giorni. Altri scontri diretti sono in programma per la Civitanovese (entrambi fuori casa) all’ottava giornata con l’Aurora Treia e alla decima con il Monturano Campiglione. Impegnativa la trasferta, la settimana seguente, con il Monticelli, rafforzatosi a partire dal tecnico Filippini (vincitore della Promozione con l’Atletico Ascoli). Ultima di andata in trasferta (quindi ultima di campionato in casa) dopo il turno di riposo, con un’altra delle favorite: il Matelica della punta ex rossoblu Chornopyshchuk.

Prima del confronto di Coppa, la Civitanovese ha in programma un’amichevole, sabato prossimo, con il Montecosaro di mister Andrea Diamanti, dopo quella vinta, sul sintetico di Civtanova Alta, con i Portuali Ancona (4-1). I dorici, esempio di programmazione (13 conferme, 4 nuovi arrivi), iniziata la scorsa stagione con l’obiettivo salvezza, l’hanno conclusa con la finale regionale playoff. Per i locali a segno le punte Garcia e Mandolesi (per il “centravanti” Galli un legno) e Rapagnani. Ancora assenti per infortunio i due centrali argentini Nasif e Greco, Visciano confermato in difesa in coppia con Ballanti. A centrocampo Rapagnani in mezzo e, causa il forfait del giovane Ruggeri, affiancato da due under. In attacco Galli e Garcia, con l’under Mandolesi subentrato nella ripresa. Per il capitolo under, ripresentato il terzino Foresi, impiegato a fine stagione con profitto da mister Vagnoni, ma è poco da solo. A metà campo proseguono gli esperimenti del tecnico Nocera. Nell’intento di riequilibrare il centrocampo, l’allenatore sposa l’idea del trequartista. C’è l’intenzione di tesserare il 29enne argentino (il quinto della serie) Pablo Becker, in campo (e autore della prima marcatura) con i Portuali Ancona. Con il ritorno di Visciano mediano, Rapagnani verrebbe schierato interno e Becker nel ruolo di rifinitore, a innescare le due punte.

Non è chiaro quanto siano seri i “movimenti” che riguardano l’attacco e coinvolgono il 34enne Mario Titone. In avanti la formazione rossoblu, come abbiamo più volte sottolineato, necessita di un centravanti di ruolo. La direzione intrapresa dalla dirigenza, però, non sembra portare alla giusta soluzione. Il curriculum di Titone (ultima stagione al Valdichienti) – con esperienze in Serie D e tra i professionisti – non si discute ma è un esterno d’attacco come Guido Galli e Martin Garcia e, dovesse arrivare (con Mandolesi under titolare), uno dei due precedenti acquisti sarebbe di troppo. Passano gli anni, cambiano gli interpreti, ma non la tendenza alimentata dal club che non destina risorse all’acquisto di validi centravanti e si riempie la rosa di ali ed esterni d’attacco.

La scorsa stagione la Civitanovese disponeva di una sola prima punta (Gragnoli) e di sei attaccanti esterni. Sistemato il centrocampo con l’arrivo del trequartista Becker (con Ruggeri alternativa a

Rapagnani), resta da risolvere, prima dell’inizio degli impegni ufficiali, il problema attacco.

Quella trascorsa è stata la settimana della scomparsa di Michele Morra, giocatore che ha segnato la storia rossoblu, protagonista di due promozioni in Serie C1 con le presidenze Verdini e Traini. Il tecnico della prima, Di Giacomo, ama ricordare l’asse centrale del team: Brini-Castoldi-Aristei-Morra. Punta immarcabile se in giornata, Michele. Indimenticabile il gol vittoria al 90′ nel derby d’andata 1980/81 con la Maceratese. “Lode a te, Michele Morra”, lo ringraziavano i tifosi.

