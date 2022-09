Galli e Renzi trascinano la Civitanovese,

Chorno-gol e il Matelica esulta

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I rossoblu passano sul campo dell'Atletico Centobuchi e sono in testa al girone B a punteggio pieno. L'attaccante decisivo nel successo casalingo contro la Futura 96

19 Settembre 2022 - Ore 10:12 - caricamento letture

di Michele Carbonari

Dopo appena due giornate, la Civitanovese è da sola in testa al girone B di Promozione, a punteggio pieno.

Nella tana dell’Atletico Centobuchi i rossoblu di Nocera esultano nella ripresa trascinati dall’uno due firmato Galli e Renzi. Alle spalle della capolista, una sfilza di altre squadre maceratesi, le quali hanno diviso la posta in palio in trasferta contro le rispettive avversarie. Il Trodica a Castel di Lama, che nella ripresa risponde al vantaggio di Zandri direttamente da calcio piazzato allo scadere del primo tempo. Uno a uno è anche il risultato finale di Monticelli – Aurora Treia (ancora a segno con Badiali). Chiudono a reti inviolate sia Potenza Picena (sul campo della Passatempese, dove ad assistere alla partita c’era anche Frankie, il pappagallo di Michele Scarponi) che Cluentina (a Marina Palmense, dove Monserrat fallisce un rigore e Trobbiani colpisce una traversa).

Trova il primo acuto, invece, il Matelica, al Giovanni Paolo II contro la Futura 96. Un successo che matura in rimonta e nel primo tempo grazie a Chornopishchuk (sulla spizzata di Raponi), che in versione assistman serve Aquila per il gol vittoria. Il Corridonia cade di misura a Grottammare, mentre il Casette Verdini è stato impossibilitato a disputare il match in casa della Monterubbianese a causa del forte vento (gara rinviata a data da destinarsi).

La top 11 (4-3-3): Fatone (Trodica); Palazzetti (Aurora Treia), Greco (Civitanovese), Squarcia (Cluentina), Zandri (Trodica); Badiali (Aurora Treia), Rossini (Potenza Picena), Strupsceki (Civitanovese); Raponi (Matelica), Chornopishchuk (Matelica), Ripa (Corridonia). All.: Bartoccetti (Matelica).

Il personaggio della settimana: Chornopyshchuk (Matelica). Con un gol e un assist è il vero trascinatore della squadra, che centra la prima vittoria stagionale in campionato. Decisivo in entrambi i gol, è costretto ad uscire per infortunio a metà ripresa.

PROMOZIONE (2° giornata d’andata):

Atletico Centobuchi – Civitanovese 0-2

Castel di Lama – Trodica 1-1

Grottammare – Corridonia 1-0

Matelica – Futura 96 2-1

Monterubbianese – Casette Verdini (rinviata)

Monticelli – Aurora Treia 1-1

Palmense – Cluentina 0-0

Passatempese – Potenza Picena 0-0

Riposa: Monturano Campiglione

CLASSIFICA: Civitanovese 6, Cluentina, Aurora Treia, Palmense, Potenza Picena e Trodica 4, Futura 96, Matelica e Grottammare 3, Passatempese 2, Monturano Campiglione, Monticelli e Castel di Lama 1, Corridonia, Monterubbianese, Atletico Centobuchi e Casette Verdini 0.

PROSSIMO TURNO:

Aurora Treia – Palmense

Casette Verdini – Atletico Centobuchi

Civitanovese – Monticelli

Cluentina – Grottammare

Corridonia – Castel di Lama

Futura 96 – Passatempese

Potenza Picena – Monturano Campiglione

Trodica – Matelica

Riposa: Monterubbianese

© RIPRODUZIONE RISERVATA