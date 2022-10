Il “derbino” di Coppa deciso

dal primo gol di Paolucci:

Civitanovese batte Cluentina 2-1

PROMOZIONE - I maceratesi, in vantaggio al Polisportivo con Salvatico dopo 120 secondi, vengono raggiunti dal rigore trasformato da Rapagnani sul finire del primo tempo. Il bomber, entrato nella ripresa, scarica sotto la traversa il sinistro che regala il successo agli uomini di Nocera nella gara d'andata degli ottavi della manifestazione

19 Ottobre 2022

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Michele Paolucci firma la vittoria della Civitanovese. Il bomber rossoblù entra in campo nel corso del secondo tempo e realizza la rete del 2 a 1 al termine di una bella triangolazione con Garcia.

La Cluentina, che aveva destato una buona impressione nei primi 45’, nella ripresa fatica a superare la metà campo. Gli ospiti si portano in vantaggio dopo 2’ con Salvatico e colpiscono una traversa con Monserrat in chiusura di primo tempo, di rigore il momentaneo pareggio dei padroni di casa con Rapagnani, da segnalare anche il palo colpito da Renzi nel corso del secondo tempo, giocato decisamente meglio dall’undici di Nocera. La Cluentina ha giocato dal 18′ del secondo tempo in dieci uomini a causa dell’espulsione di Clemenz.

Al Polisportivo di Civitanova si disputa il match di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Promozione. La Civitanovese nel primo turno ha eliminato il Trodica, la Cluentina si è aggiudicata il triangolare con Matelica e Corridonia. La squadra allenata da Pietro Canesin è la rivelazione del torneo, per una settimana è stata anche in testa alla classifica del campionato in coabitazione con la Civitanovese. L’ingresso allo stadio è gratuito. «La Coppa Italia non è una priorità, faremo molto turnover», ha affermato alla vigilia del match il diesse dei rossoblu Giorgio Crocetti. Francesco Nocera lascia in campo solo Greco della squadra titolare mandata in campo a Castel di Lama. La Cluentina di Pietro Canesin per sette undicesimi è la stessa che ha perso sabato scorso con la Passatempese. Cinque gli under schierati dai padroni di casa, quattro nelle file ospiti.

Pronti via la Cluentina è già in vantaggio, un tiro cross basso di Foglia dopo 2’ taglia l’area di rigore della Civitanovese, la palla sembra destinata in fondo al sacco sul secondo palo arriva in scivolata Salvatico, è suo il tocco vincente, 0 a 1. La Civitanovese fatica a riorganizzare le idee, Catinari al 24’ chiama alla parata Cannella. La Cluentina si fa preferire a centrocampo dove la Civitanovese ricorre spesso al fallo. I rossoblù riescono a pareggiare i conti al 40’, Mandolesi cade in area toccato in modo falloso da Giaconi, l’arbitro assegna il calcio di rigore: Rapagnani sul dischetto degli undici metri spiazza Amico, 1 a 1.

Prima del riposo al 43’ la Cluentina va nuovamente vicina al sorpasso, un calcio di punizione da fuori area di Monserrat si stampa sulla traversa. In apertura di ripresa la Civitanovese trova la rete del sorpasso con un colpo di testa di Nasif ma l’assistente sotto la tribuna ha la bandierina alzata a segnalare il fuorigioco, l’arbitro annulla. Poi un sinistro telefonato di Renzi. La squadra di Nocera adesso si fa preferire e al 57’ si rende molto pericolosa con una bella giocata di Renzi, il sinistro a girare del numero 10 toccato da Amico colpisce in pieno il palo.

Il predominio dei padroni di casa si concretizza al 74’ con la prima rete in maglia rossoblu di Michele Paolucci: il bomber rossoblu chiama la triangolazione a Garcia poi scarica sotto la traversa con il sinistro il raddoppio. Paolucci (in crescita) cerca la doppietta personale con un destro dal limite di poco a lato. Il terzo gol sembra cosa fatta quando all’86’ si mette in moto l’attacco al gran completo: Garcia serve Paolucci che crossa in area per Renzi, la battuta a rete sotto misura viene respinta da grande parata di Amico in calcio d’angolo. Il match di ritorno è in calendario il prossimo 2 novembre al “Tonino Seri” di Macerata. Chi passerà il turno se la dovrà vedere con la vincente di Potenza Picena-Casette Verdini. Domenica prossima per la settima giornata di campionato al Polisportivo di Civitanova arriverà il Matelica di lady Canil, che nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allenatore: Lorenzo Ciattaglia ha preso il posto del dimissionario Roberto Bartoccetti. La Cluentina ospiterà il Monte Urano.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Cannella 6; Tassetti 6, Nasif 6, Greco 6, Marconi 6 (25’ st Paolucci 7); Mangiacapre 6,5 (36’ st Giordani ng), Rapagnani 6 (1’ st Strupsceki 6), Ruggeri Federico jr 6; Renzi 6,5, Mandolesi 6 (10’ st Garcia 6,5), Marini 6 (10’ st Angeloni 6). A disp.: Taffi, Fahdy, Ballanti, Ruggeri Federico jr. All.: Nocera

CLUENTINA (4-3-3): Amico 7; Giaconi 6, Menghini 6, Squarcia 6, Foglia 6; Montecchiari 6 (36’ st Cirilli ng), Marcantoni 6,5, Clemenz 5; Salvatico 6 (12’ st Rogani 6), Monserrat 6,5, Catinari 6 (12’ st Donati 6). A disp.: Aquinati, Angeletti, Pansoni, Guermandi. All.: Canesin

TERNA ARBITRALE: Simone Malascorta di Jesi (Cerca di Jesi e Belleggia di Fermo)

RETI: pt. 2’ Salvatico (Clu), 40’ rig. Rapagnani (Civ); st. 29’ Paolucci (Civ)

NOTE: spettatori 100 circa. Calci d’angolo 3 a 1 per la Civitanovese. Espulso Clemenz al 18’ del secondo tempo. Ammoniti Foglia, Clemenz, Ruggeri Federico jr, Nasif, Menghini. Recupero: pt. 1’, st. 4’.

