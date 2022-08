Under di livello e un centravanti,

cosi la Civitanovese può ambire al vertice

MATITA ROSSOBLU - Finisce 1 a 1 l'ultimo test prima della stagione ufficiale giocato a Montecosaro, prestazione incolore della squadra di Nocera. In attesa di sabato 3 settembre, trasferta di Trodica in Coppa, la rosa va rinforzata

31 Agosto 2022 - Ore 14:39 - caricamento letture

di Aldo Caporaletti

Lo scorso fine settimana la Civitanovese ha sostenuto l’ultimo test prima della stagione ufficiale con il Montecosaro, retrocesso in Prima categoria, sul cui campo ha effettuato la preparazione. L’amichevole è finita in pareggio (1-1) con i ragazzi di mister Andrea Diamanti (alla guida di uno staff civitanovese) che hanno recuperato, con la punta ex rossoblu Santagata, l’iniziale svantaggio frutto di uno scivolone di un proprio giocatore sul manto bagnato.

Prestazione incolore della squadra di Nocera (la comunicazione rossoblu non le ha dedicato una riga), dopo la vittoria sui Portuali Ancona, che ha palesato limiti in attacco, in un organico che ha lacune in diversi reparti e chiede scelte decisive riguardo gli under. A Montecosaro, poi, c’è una tradizione negativa: i tifosi ricordano l’analogo pareggio (1-1) della scorsa stagione (giallorossi in rimonta), contestazione a fine gara, preludio alle dimissioni di mister Buratti la settimana seguente. Ci si è messo anche il Comitato regionale Figc, che ha riformulato il calendario della Promozione inizialmente varato, a rendere più complicato il percorso dei rossoblu. Senza fare dettagliati confronti, basti rilevare che la Civitanovese avrà, nel ritorno, quattro scontri diretti in trasferta (Monticelli, Matelica, Monturano e Aurora Treia) e uno solo in casa (Trodica). Mentre nell’ultima giornata non incontrerà in casa la “rivale” Matelica, ma la ripescata Casette Verdini.

Rispetto alla formazione titolare, portiere Taborda, difensori centrali Nasif e Greco (devono recuperare dagli infortuni), uno dei quali farà coppia con Ballanti, esterno l’esperto Ruggeri. A centrocampo, Visciano riproposto mediano avrà a fianco Rapagnani mezzala (alternativa l’altro Ruggeri). Si attende l’ingaggio del trequartista argentino Becker. L’attacco, l’ultimo test lo conferma, attende un centravanti (silenzio sulla “chimera” Titone) da abbinare agli esterni Galli e Garcia.

Si fa dolente il capitolo under (ne sono previsti tre). L’unica certezza è l’esterno d’attacco Mandolesi (2002): l’alternativa sarebbe un promettente 2004 che la dirigenza segue. Per la difesa c’è Foresi (2003), poche presenze la scorsa stagione, perciò urge un terzino fuoriquota titolare. Ancora peggiore la situazione per l’interno di centrocampo: la rosa può contare solo sul confermato Riccardo Marini (2003). Anche in questo caso necessita un under con esperienze in Promozione.

Nella situazione tecnica descritta, sabato 3 settembre la Civitanovese affronterà in Coppa, in trasferta, il Trodica. Il team di mister Busilacchi è formazione titolata per la vittoria finale. Molto rinnovata, dopo una stagione al di sotto delle attese, ha tesserato ottimi giocatori di categoria in ogni reparto: i difensori: Tartabini, Frinconi e Porfiri, i centrocampisti Perfetti (ex rossoblu), Camilletti e Cartechini e gli attaccanti civitanovesi Cingolani (miglior centravanti della Promozione) e Ruzzier.

Senza soffermarci sugli altri reparti, basta citare l’attacco biancazzurro: Cingolani-Cuccù-Ruzzier, che l’organico della Civitanovese neanche riesce ad avvicinare. Il Trodica è completo anche nella componente under: prelevati giocatori di qualità da titolati club marchigiani. Con il modulo 4-2-3-1 (mediani Perfetti e Cartechini), la formazione di Busilacchi ha pareggiato (1-1) all’Helvia Recina con la Maceratese e ha “resistito” un tempo, con i titolari, alla Fermana (Serie C).

Una Civitanovese, quella con la rosa attuale (se non ben rinforzata), che potrebbe puntare al massimo ai playoff. Ci sono formazioni superiori a quella rossoblu: Monturano e Matelica, senza dimenticare Aurora Treia e Monticelli (la sorpresa di cui nessuno parla). La fase di preparazione è quasi completata, i migliori giocatori si sono accasati, occorre intervenire subito sul mercato. Altrimenti i tifosi vivrebbero un’altra stagione mediocre, nel mesto epilogo della gestione Profili.

