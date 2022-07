Civitanovese, si avvicina il ritiro

ma per ora non si arriva a undici

MATITA ROSSOBLU - Sabato 13 agosto il primo impegno ufficiale: triangolare al Polisportivo con Rimini e Samb. La preparazione dovrebbe iniziare a breve ma la triade Profili-Crocetti-Nocera è in forte ritardo sul mercato. Ecco tutte le operazioni, quasi fatta per l'esterno d'attacco Mandolesi

di Aldo Caporaletti

La Civitanovese rende noto il primo impegno della nuova stagione: un triangolare al Polisportivo con Rimini e Samb, da disputarsi sabato 13 agosto in notturna. Ma, particolare curioso, ancora non si conosce la data d’inizio della preparazione. Scadenza vicina, dal momento che altri club di Promozione l’hanno fissata per inizio agosto. La Civitanovese è anche in forte ritardo sul mercato: non ha nemmeno i giocatori per la formazione da mettere in campo.

Finora sono prevalenti le uscite, di elementi della passata stagione che stanno abbandonando la squadra rossoblu. A Perfetti e Gesuè, si sono aggiunti – come da noi anticipato – il portiere Monti (Sangiustese) e il centravanti Chornopyshchuk (Matelica). Sono poi stati seguiti dall’esterno d’attacco Russo (Porto Sant’Elpidio) e dal centrocampista under Salvucci (Chiesanuova). I prossimi saranno il portiere under Forconesi (Montegiorgio) e, dati i movimenti in attacco, l’argentino Cordoba. Nel crepuscolo della gestione Profili (che non ha mai visto l’alba), uno “squarcio di luce”: la conferma di Luca Balloni (resterà anche l’esperto Ruggeri). Giocatore simbolo della scorsa stagione, quasi sempre in campo, impiegato in diversi ruoli nei reparti della formazione, Balloni si è sempre disimpegnato bene. Sei gol, suo quello della storica vittoria nel derby all’Helvia Recina (una delle poche gioie rossoblu). Da tenere presente, per il nuovo assetto di squadra, l’ottimo rendimento da mezzala.

Sul versante arrivi, agli esterni d’attacco Martin Garcia e Guido Galli, ha fatto seguito la mezzala Lorenzo Rapagnani, dal Valdichienti, tornato alla Civitanovese dove giocò in Eccellenza (torneo vinto con il tecnico Massimo Paci) e Serie D, prima di lasciare il club per la Recanatese, in seguito al fallimento societario. Ufficializzato anche il centrale difensivo argentino, 35enne, Facundo Nasif (Valdichienti), con precedenti esperienze nei campionati di Ecuador e Albania. Nasif ha postato un video per i tifosi contenente una “bufala”. Dichiara di non aver “mai giocato in Promozione” e di essere sceso di categoria “per i colori rossoblu”. Ma navigando in rete si trova che egli ha iniziato la stagione nella Torrenovese (Promozione Sicilia, girone B). Un avvio infelice per il giocatore argentino, con il consenso della comunicazione rossoblu. Il fatto che Nasif abbia cambiato tre squadre nella passata stagione, non depone a favore delle sue doti tecniche.

I contatti in cui è impegnato il ds Crocetti riguardano un portiere under (quasi scontato tenuto conto dei tre fuoriquota) e una coppia di attaccanti: un centrale e un esterno. Per quest’ultimo ruolo è quasi fatta per l’under Christian Mandolesi (2002), ultima parte di stagione al Porto San’Elpidio, prelevato dal Montegiorgio. Per il centravanti, è una posizione in cui Guido Galli può giocare, ma all’Atletico Ascoli, pur avendolo in rosa, presero quale titolare l’argentino Joel Nunez. Il mercato della Civitanovese è condotto dal nuovo diesse Crocetti, ma è chiaramente determinato dal tecnico Nocera, sui diversi fronti. Sui prediletti giocatori argentini: sono stati già tesserati Martin Garcia e Facundo Nasif, si parla del fedele portiere Taborda (Canosa). Anche nelle conferme (Visciano, avuto all’Anconitana) e nei nuovi arrivi (Rapagnani, allenato alla Maceratese). Dalle operazioni sinora perfezionate, emerge una Civitanovese con un possibile modulo 4-3-1-2. Diversi i ruoli da coprire, specialmente riguardo l’impiego di under. Dovrebbe essere tale il portiere: davanti a lui, agirebbero il terzino Ruggeri e un laterale fuoriquota, centrali Nasif e un giocatore esperto della categoria. A centrocampo: vertice basso Visciano, mezzali Balloni e un under, trequartista Rapagnani. Punte: Guido Galli con Martin Garcia esterno. Per completare la rosa necessita un budget adeguato, mentre serve a poco “esagerare” i curriculum dei nuovi tesserati.

