«Progetto porto, silenzio preoccupante

Urge un incontro con l’amministrazione»

CIVITANOVA - Gli operatori Giuseppe Micucci della cooperativa Casa del pescatore, Marino Bigoni della piccola pesca, Gianfilippo Bianchi per la cantieristica assieme a Wilma Mazzanti e Andrea Cittadini hanno inviato un lettera in Comune per chiedere un confronto con i progettisti Unicam, la Capitaneria di porto e gli uffici. Attesa per il pronunciamento del Tar sul ricorso di Umberto Antonelli

1 Dicembre 2022

