Scossa di magnitudo 3.0,
epicentro è Sant’Angelo in Pontano

SISMA - E' stata avvertita alle 14,53 nell'entroterra maceratese

- caricamento letture

scossa

L’epicentro della scossa

Scossa di magnitudo 3.0 nel Maceratese. E’ stata registrata alle 14,53 con epicentro a circa 3 chilometri da Sant’Angelo in Pontano. La scossa è stata percepita in diverse zone dell’entroterra. Secondo il sito dell’Ingv, l’epicentro è a nordovest rispetto a Sant’Angelo in Pontano, con una profondità di 21 chilometri.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X