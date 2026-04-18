Scossa di magnitudo 3.0,
epicentro è Sant’Angelo in Pontano
SISMA - E' stata avvertita alle 14,53 nell'entroterra maceratese
Scossa di magnitudo 3.0 nel Maceratese. E’ stata registrata alle 14,53 con epicentro a circa 3 chilometri da Sant’Angelo in Pontano. La scossa è stata percepita in diverse zone dell’entroterra. Secondo il sito dell’Ingv, l’epicentro è a nordovest rispetto a Sant’Angelo in Pontano, con una profondità di 21 chilometri.
X fortuna che non l’ho sentita, speriamo che non si ricominci da capo.
nada de nada, grazie a Dio.