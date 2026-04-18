Si svolgerà domani a Muccia la prima “Giornata del benessere e dei corretti stili di vita” organizzata dalla Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) di Macerata guidata dal presidente Nicola Battelli, direttore dell’Uoc di oncologia dell’ospedale di Macerata, in collaborazione con la locale palestra Madness che ospita la mattinata di lavori.

L’evento, a partire dalle 9,30 fino alle 13, è curato da Miriam Caramanti, oncologa della struttura ospedaliera maceratese, con la finalità di promuovere attivamente la prevenzione primaria e terziaria delle neoplasie attraverso l’adozione di corretti stili di vita, quali la pratica di una regolare attività fisica e l’adozione di una sana alimentazione. «Secondo il World Cancer Research Fund, circa un terzo dei tumori potrebbe essere prevenuto agendo su quello che mangiamo e su quanto ci muoviamo, quindi investire nel proprio stile di vita è la strategia più potente che abbiamo per ridurre il rischio oncologico», dice Battelli.

All’evento interverranno Francesca Borroni, diabetologa dell’ospedale di Macerata, il personal trainer Federico Frittelloni e la fisioterapista Manuela Bianchi. Durante la mattinata sarà possibile partecipare a diverse discipline sportive per avvicinare i presenti all’attività fisica, riservando particolare attenzione al paziente oncologico.