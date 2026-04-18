Festa doppia per Asia Bonelli. Nel giro di 24 ore per la palleggiatrice comasca è arrivata prima la chiamata in Nazionale B e poi la riconferma in maglia Cbf Balducci Macerata anche per la prossima stagione.

Bonelli sarà dunque ancora protagonista in arancionero, per il quarto anno consecutivo. Classe 2000, 181 cm di altezza, Bonelli rappresenterà nuovamente un tassello fondamentale per la formazione che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A1, una categoria prima conquistata e poi difesa anche grazie al suo determinante contributo. Per Bonelli sarà l’ottava stagione consecutiva in Serie A, la quarta nel massimo campionato, a conferma di una carriera ormai consolidata ai vertici. Dopo le esperienze in Serie A1 con Chieri e Busto Arsizio, ha guidato Trento alla promozione dalla A2, traguardo poi replicato anche a Macerata un anno fa, prima di condurre la Cbf Balducci alla salvezza nell’annata appena conclusa. L’esordio nella seconda serie risale invece al 2019, con la maglia di San Giovanni in Marignano.

Una conferma importante, impreziosita pure dalla convocazione in Nazionale B. Quello cui prenderà parte è il primo collegiale della stagione per le azzurre, che avranno come appuntamento clou dell’estate i Giochi del Mediterraneo di Taranto (21 agosto-3 settembre). Le ragazzi si ritroveranno al Centro Federale Pavesi di Milano da lunedì a venerdì prossimi.