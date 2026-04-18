Nek apre l’estate live:
concerto in piazza il 2 giugno

MUSICA - Sarà lui ad inaugurare “Civitanova tricolore”: sarà la prima data del tour “Hits Live” con tutti i suoi successi

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Nek

Stagione live a Civitanova, una chicca in anteprima: ad aprire i concerti estivi arriva Nek. Il tour del cantautore e recentemente anche conduttore televisivo farà tappa in città il 2 giugno con l’appuntamento diventato ormai una costante negli ultimi anni di “Civitanova tricolore”.

Ad annunciarlo è stata l’azienda dei Teatri di Civitanova che organizza in collaborazione col comune. A Civitanova Nek, nome d’arte di Filippo Neviani, porterà il suo tour “Hits live”. Lo show porterà sul palco i brani più amati del repertorio dell’artista, in un live pensato per ripercorrere la sua lunga carriera. “Nek Hits Live” si presenta come un viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni, da “Laura non c’è”, “Lascia che io sia”, “Se una regola c’è” fino ai successi più recenti, con una formula energica e diretta, costruita sul rapporto con il pubblico.

Sede del concerto sarà piazza XX Settembre. Tra l’altro la data di Civitanova è la prima del tour che toccherà durante l’estate Formia, Mestre, Perugia, Forte dei Marmi e le province di Avellino, Lecce e Reggio Calabria. Una anteprima che servirà per rodare la scaletta del cantante di Sassuolo che recentemente è stato impegnato anche in tv come coach di The Voice e poi Dalla strada al palco.


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