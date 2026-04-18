Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto. Un uomo di 49 anni trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,15 di oggi. Per cause in corso di accertamento il motociclista, nato a Jesi e residente a Potenza Picena, è finito a terra mentre percorreva la provinciale 209, la strada che da Pieve Torina porta verso Visso, all’altezza dell’incrocio per Monte Cavallo in località Capriglia.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente: il motociclista avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto i mezzi del 118 e l’eliambulanza. L’uomo è stato stabilizzato e intubato prima di venire caricato sull’eliambulanza. Il velivolo è poi decollato per trasportare il 49enne all’ospedale di Torrette. Le condizioni del motociclista sono gravissime.

Sul posto per occuparsi dei rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Camerino.

(Ultimo aggiornamento alle 14,55)