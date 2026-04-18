Condannato a 3 anni e 4 mesi per maltrattamenti in famiglia: un 46enne finisce in manette. I carabinieri della Compagnia di Tolentino hanno eseguito l’ordinanza della procura generale della Corte d’appello di Ancona per un uomo residente a Sarnano.

I fatti contestati sono stati commessi fino al 2020 a Urbisaglia. Il 46enne ora si trova in carcere a Fermo.

Carabinieri in prima linea anche per il contrasto al consumo di droga. A Tolentino, due muratori di 32 e 22 anni, residenti rispettivamente a Imperia e San Giuliano Milanese, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish.

Sono stati segnalati entrambi. Controlli anche a Caldarola dove una 26enne di Castelfidardo, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata in stato di libertà per falsità materiale.

La giovane ha esibito una carta d’identità senza microchip ed è stata trovata in possesso di 0,5 grammi di hashish, motivo per cui è stata anche segnalata come assuntrice. L’attenzione dei militari è rivolta anche alla prevenzione degli incidenti stradali legati all’abuso di alcol.

A Tolentino un 39enne è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato colto al volante con un tasso alcolemico di 0,71 di grammi per litro. Per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente.

Il bilancio complessivo dei controlli ha visto 66 persone identificate, 8 esercizi pubblici ispezionati e 2 multe per violazioni al Codice della strada.

Il controllo del territorio è stato disposto dalla Compagnia carabinieri di Tolentino ed eseguito con l’ausilio delle stazioni locali. L’operazione, che ha visto l’impiego di 6 pattuglie e 12 militari, ha interessato i principali luoghi di aggregazione, esercizi pubblici e le strade del comprensorio.