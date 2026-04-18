Perde il controllo dell’auto e finisce contro una pianta nella scarpata, riesce ad uscire dalla vettura e si allontana a piedi. Incidente questa mattina attorno alle 8 a Macerata lungo via Galilei, poco prima del benzinaio.

Una Fiat Punto alimentata a metano, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, è uscita di strada finendo la sua corsa contro una pianta che costeggia la carreggiata. L’uomo alla guida, un giovane, è riuscito ad uscire praticamente illeso e si è allontanato a piedi. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni testimoni che si trovavano a passare di lì. All’arrivo di vigili del fuoco e dell’ambulanza però del ragazzo non c’era più traccia. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia locale che stanno facendo accertamenti sul veicolo per verificare se il proprietario della vettura fosse anche il conducente che si è schiantato contro l’albero. Nella dinamica dell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.