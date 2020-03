CORONAVIRUS - Si tratta di un uomo di 76 anni a darne notizia il sindaco Tartabini. Era una delle 14 persone contagiate nel Comune. Altre 28 le persone scomparse a causa del virus in regione

Coronavirus, primo morto a Potenza Picena: si tratta di un uomo di 76 anni che viveva a Porto Potenza. A causa del contagio è stato ricoverato all’ospedale di Civitanova. Aveva delle patologie pregresse. A dare notizia della morte del 76enne è stato il sindaco Noemi Tartabini. «Purtroppo si deve registrare oggi il primo decesso di un cittadino residente nel comune di Potenza Picena a causa del Covid-19. Si tratta di una persona facente parte dei 14 risultati positivi e ricoverato da alcuni giorni in ospedale dove, questo pomeriggio, è deceduto. L’Amministrazione e il Consiglio Comunale tutto si stringono, in doveroso cordoglio, attorno alla famiglia in un momento così drammatico per i congiunti e per tutta la nostra comunità». Gli ultimi lutti in provincia sono stati quelli di due anziani ospiti della casa di riposo di Cingoli, della 79enne di Macerata, Anna Maria Cera, dell’89enne di Treia, Ferdinando Paciaroni.

Sono 28 le persone morte ieri nelle Marche secondo l’ultimo aggiornamento del Gores in base ai tamponi eseguiti e di cui è arrivato riscontro. In regione sono 364 le persone decedute: 246 uomini e 118 donne. Nella provincia di Pesaro sono 228, in quella di Ancona sono 68, in quella di Macerata 37, nel Fermano 24, nel Piceno 3. Nel 97,5% dei casi si tratta di persone che avevano patologie pregresse. L’età media è di 79,9 anni.

