IL BOLLETTINO del Gores - Salgono a 3.196 i positivi nella nostra regione. Sono attesi gli esiti di altri 483 test

Sono 82 i nuovi contagiati nelle Marche su 437 tamponi effettuati, ma sono attese le analisi su altri 443 tamponi (in totale 880). Ieri erano stati 727 i tamponi effettuati che avevano portato a riscontrare 180 persone positive (il 24%) mentre mercoledì era del 29%. I tamponi di oggi mostrano una percentuale del 18% di persone risultate contagiate. Questi i dati comunicati dal Gores. Ma rimane l’attesa per i restanti 443 tamponi che sono in esame nei laboratori di Marche Nord e Ascoli. Con il fine di garantire la massima tempestività nell’analisi dei tamponi già effettuati comunica, anche a Marche Nord si è avviata l’attività delle analisi di laboratorio, in una logica di rete che consente di essere tempestivi e operativi laddove sono immediatamente disponibili i reagenti. Il numero totale dei contagi nella nostra regione sale quindi a 3.196 su 9.060 tamponi svolti fino ad oggi. In provincia di Macerata sono 411 le persone positive: sei in più rispetto a ieri. In quella di Ancona sono 905 (36 in più), a Pesaro uno in più di ieri (1475) a Fermo 29 in più (233) e ad Ascoli 7 casi in più (118).

LA TABELLA DEL GORES