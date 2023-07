di Monia Orazi

Bomba d’acqua tra Castelraimondo, Camerino e Matelica dove intorno alle 15,30 sono caduti in numerosi millimetri di pioggia mista a grandine. Si è allagato a Castelraimondo una parte del rione Monti, in particolare all’incrocio tra viale Europa e la provinciale 256 la zona nota come ex Bellavista, si sono accumulati sul manto stradale diversi centimetri d’acqua e si sono allagati i garage di alcune abitazioni. E’ successo tutto a partire dalle 15,20.

Sul posto sono in corso diversi interventi dei vigili del fuoco, principalmente per liberare gli scantinati allagati. La circolazione lungo la provinciale 256 procede a ritmo molto rallentato per via della copiosa pioggia caduta. «Si sono registrati allagamenti nella zona del rione Monti – fa sapere l’assessore alla protezione civile Roberto Pupilli – stiamo monitorando le situazioni più critiche insieme agli uomini della protezione civile comunale, con il supporto dei carabinieri e il prezioso lavoro dei vigili del fuoco. Abbiamo allertato l’Anas». La zona più colpita è il rione Monti, non mancano criticità anche a Torre del Parco e lungo la provinciale 361, diversi interventi dei vigili del fuoco sono in corso anche nei comuni limitrofi. Allagato un capannone industriale a Torre del Parco a Camerino, dove stanno intervenendo i vigili del fuoco. Verso le 17 il sole ha fatto capolino tra le nuvole e la pioggia è cessata. Piano piano la situazione è tornata alla normalità. Allagamenti anche a Matelica.



(Ultimo aggiornamento alle 17,14)



