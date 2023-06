Allerta temporali in tutte le Marche

Allerta gialla per temporali domani in tutte le Marche. La nuova allerta parte dalla prossima mezzanotte e durerà per tutto il giorno. Non riguarda il rischio idrogeologico, né criticità idraulica, ma è limitata ai temporali. Riguarda tutta la regione. Sabato c’erano stati smottamenti a Fabriano, la scorsa settimana si erano registrati problemi anche nel Maceratese legati al frane e smottamenti dovuti a piogge intense (in particolare giovedì erano state a Ripe San Ginesio e Tolentino con interventi di vigili del fuoco e operai della Provincia per rimuovere i detriti caduti su due provinciali)