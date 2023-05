di Laura Boccanera

Si chiama “La Romagnola” ed è un gusto gelato a base di squacquerone, miele e noci che è “buono” in tutti i sensi. La notizia golosa arriva da Civitanova dove dalla gelateria Opera di corso Dalmazia parte un’iniziativa benefica a sostegno delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

L’idea è nata da Iryna Movchan che assieme al marito Antonio gestisce la cioccolateria e gelateria civitanovese: fino al 27 maggio scegliendo il gusto la romagnola, il ricavato della vendita del gelato viene interamente devoluto alla Croce rossa con la finalità legata alla raccolta fondi per gli alluvionati. «Abbiamo voluto provare a fare la nostra parte – ha raccontato Iryna – e anzi abbiamo coinvolto anche alcune gelaterie che conosciamo anche nel nord. Invitiamo tutti i colleghi ad aderire a questa iniziativa che se diventasse virale potrebbe permettere, con poco, di fare tanto. Anche per i tanti colleghi che si trovano a dover fronteggiare i disastri dell’alluvione. Conosco tante gelaterie della Romagna con i laboratori allagati e ripartire non sarà semplice. Il nostro è un gesto piccolo, ma se tutti facessimo qualcosa anche il nostro contributo sarà utile».

Il gusto è un tributo alla Romagna e ricorda la piadina: la crema è a base di squacquerone e i clienti sembrano gradire la novità e la finalità dell’iniziativa. Accanto alla cassa anche il barattolo dove il cliente può autonomamente “pagare” il gelato il cui ricavato andrà alla Croce rossa