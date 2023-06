di Gianluca Ginella (foto di Fabio Falcioni)

Esondato a Villa Potenza il fosso Vallato, cantine allagate e acqua anche dentro alcune case che si trovano vicino a dove passa il corso d’acqua, all’inizio della frazione. Questa mattina anche in questa parte di Macerata, oltre che a Sforzacosta, i residenti hanno dovuto armarsi di pale e anche idropulitrici per far fronte ai danni lasciati ieri sera dall’acqua.

Tra chi ha visto l’acqua entrare nella propria abitazione c’è Fiorello Doros che questa mattina era al lavoro per lavare il motore della sua auto (ricoperta dall’acqua ieri, così come il suo scooter e la sua abitazione in via Peranzoni). «Io e mia moglie ieri ci siamo messi a buttare fuori l’acqua che entrava in casa con i secchi e abbiamo cercato di farla defluire dal bagno che abbiamo in costruzione» dice.

La traccia dell’acqua che ha invaso la sua casa arrivava a circa un metro di altezza. Anche un vigile del fuoco, Ferdinando Creti, che lavora in Emilia Romagna, appena rientrato ieri sera da Forlì dove per giorni ha lavorato per far fronte ai danni dell’alluvione, è arrivato a Villa Potenza e si è trovato con l’acqua che allagava la sua abitazione.

Al lavoro anche Ulderico Baiocco che si è trovato allagata la sua officina. Vanga in mano anche per Federica Biagiola che con il padre questa mattina si è messa a ripulire dal fango il cortile della loro abitazione.

Intanto l’assessore Paolo Renna, che ha la delega per la Protezione civile, questa mattina alle 9 ha preso parte alla riunione in prefettura per coordinare gli interventi. «Il Coc è stato aperto, abbiamo avuto una riunione anche con il Cosmari per iniziare ad evacuare in modo veloce gli oggetti che sono stati danneggiati dall’acqua. Quello che ci preoccupa è che è in arrivo una nuova perturbazione. A breve dirameremo una nuova allerta meteo per chi vive lungo i fossi d’acqua e nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza. Al momento per fortuna i fiumi non destano preoccupazione».

