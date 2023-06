Una bomba d’acqua su Matelica oggi pomeriggio. In pochi minuti un violento temporale ha colpito l’intero territorio comunale provocando «enormi disagi, smottamenti diffusi e allagamenti anche nel centro abitato» dice il Comune.

Le zone più colpite sono state quella di San Rocco e località Fonticelle, con allagamenti, detriti e fango sulle strade e nella zona della stazione ferroviaria (dove, tra l’altro, erano in corso dei lavori), così come in altre località come le zone di Peschiera, Crinacci e Campamante, dove alcune auto sono rimaste bloccate per la tanta acqua e il fango presente sulla carreggiata.

Fin da subito si sono messi in moto i volontari della Protezione civile, gli operai comunali e i vigili del fuoco. Sono in corso vari sopralluoghi anche da parte dell’amministrazione comunale per monitorare la situazione e capire come intervenire in maniera strutturale nelle zone più colpite.

«Purtroppo, a distanza di alcuni mesi siamo stati di nuovo colpiti da un evento atmosferico molto violento che ha evidenziato ancora una volta quando sia necessario intervenire con lavori straordinari – commentano il Comune – purtroppo questi fenomeni non sono più così rari ed è necessario avere accesso a risorse speciali per la messa in sicurezza del nostro territorio. Ci teniamo a ringraziare fin da subito tutti coloro che sono scesi in campo per mitigare gli effetti di questo evento improvviso, dai volontari alle forze dell’ordine fino ai semplici cittadini che hanno liberato le strade dal fango. Siamo vicini alle famiglie che hanno subìto allagamenti e disagi: la situazione è critica e i danni sono tanti e diffusi».