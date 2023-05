Diversi alberi minacciano di cadere sulla strada nel territorio di San Severino, il Comune dovrà effettuare alcune verifiche statiche e la messa in sicurezza del verde. Ad annunciarlo l’Ente in una nota. Per questo la Polizia locale di San Severino ha emesso una nuova ordinanza a seguito della violenta ondata di maltempo di questi giorni con la quale, su richiesta avanzata dall’ufficio Manutenzioni, ha disposto una limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via Bramante. Il divieto di transito interessa il tratto che va dal civico numero 60 al civico numero 64. L’ordinanza avrà effetto fino al termine dei lavori.