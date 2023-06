Raccolta beni per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna, anche il basket risponde alla chiamata e partecipa all’iniziativa promossa dal “Pronto soccorso della solidarietà” della Croce Verde di Macerata per aiutare i comuni colpiti.

Basket Macerata ha risposto presente e in pochissimo tempo, tramite telefonate e solidarietà a cascata è stato allestito un centro di raccolta al PalaVirtus per massimizzare la recettività dell’iniziativa e coinvolgere i numerosi frequentatori della struttura. La sensibilità degli utenti non è mancata, da chi si è speso per promuovere l’iniziativa a chi, trafelato dopo uno sfiancante turno di lavoro, ritardava il rientro a casa per dare il proprio contributo. Nella serata di ieri, Antonella Sirianni, il capitano Andrea Severini, Pietro Montanari, e lo stesso Andrea Baldassarri in rappresentanza della società hanno consegnato i beni di prima necessità raccolti negli ultimi giorni. «Bisogna essere consci che tutti prima o poi ci troveremo ad affrontare dei momenti di difficoltà – dicono i promotori – ma avere la consapevolezza di poter contare sugli altri aiuta a guardare con più fiducia verso le incognite del futuro».