di Francesca Marsili

A 24 ore dal nubifragio che nel pomeriggio di ieri ha colpito pesantemente Tolentino causando frane, allagamenti e smottamenti ovunque, emesse una serie di ordinanze di divieto al traffico veicolare in diverse strade comunali poiché pericolose. Parallelamente è iniziata anche la conta danni, che «sono ingenti – dice l’assessore alla Ricostruzione Flavia Giombetti – non abbiamo ancora una stima precisa, ma certamente una cifra importante. L’ufficio tecnico è al lavoro per quantificarli. Nel frattempo abbiamo fatto richiesta dello stato di emergenza. Il disastro è avvenuto nel giro di pochi minuti, fortunatamente, viste le allerte meteo avevamo già aperto il Coc e la macchina comunale ha risposto in maniera eccellente».

Stamane il sindaco Mauro Sclavi assieme ai tecnici ha controllato le strade, sopratutto quelle rurali, dove la pioggia, violentissima, ha causato i danni maggiori. Dai sopralluoghi sono emerse criticità che hanno reso necessaria la chiusura di diverse strade.

Eccole riepilogate. A causa di smottamenti e dissesti del piano viabile chiusa la strada comunale “Corta Bura”, dall’intersezione con via Luciano Lama alla strada comunale “Bura” (possoon passare residenti e mezzi di soccorso). Chiusa la strada comunale in contrada Baroncia, dal chilometro 0,4 fino al chilometro 0,6. I residenti seguiranno percorsi alternativi, l’Ufficio Tecnico comunale è stato incaricato di apporre la necessaria segnaletica stradale.

Sempre a causa di smottamenti che ne rendono pericolosa la percorribilità, divieto di circolazione anche lungo la strada comunale “Asinina”, dall’intersezione con via Giuseppe Mari, con esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso. Lungo via Castello di Varano fino all’intersezione con viale XXX Giugno, si è reso necessario vietare il transito a tutti i veicoli aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate a causa della pericolosità.

Divieto di circolazione anche lungo la strada comunale “Troiano” dall’intersezione con via del Carmelo; con esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Inibito il transito a tutte le categorie di veicoli lungo la strada comunale via Caduti del Lavoro dal chilometro 0,1 al 0,450. Idem lungo la strada comunale “Rosciano 1” dall’intersezione con Contrada Rosciano alla strada comunale “Bura” (anche qui possono passare mezzi di soccorso e residenti). Riaperto alla circolazione il tratto di strada prospicente la diga del lago delle Grazie.

Per quanto riguarda la famiglia di quattro persone fatta evacuare ieri pomeriggio dopo che l’abitazione è stata invasa da oltre 50 centimetri di fango, questa mattina, due squadre della Protezione civile, erano al lavoro per ripristinare la condizione di agibilità. Chiesto un sopralluogo dell’Erap in quanto l’abitazione è di proprietà dell’Ente. Stanotte, il nucleo familiare, ha trovato ospitalità in una struttura ricettiva tolentinate.