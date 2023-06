di Gianluca Ginella e Michele Carbonari

Esondato un fosso in località Convento a Urbisaglia, una donna disabile soccorsa dai vigili del fuoco mentre la casa dove vive con la famiglia ha iniziato ad allagarsi. La donna è stata aiutata a spostarsi al piano superiore dell’abitazione.

Sono stati momenti di paura per questa famiglia che all’improvviso, a causa delle forti piogge, si è vista allagare l’abitazione. Anche un’altra famiglia, che vive in una zona di campagna di Urbisaglia, ha visto l’acqua entrare dentro casa. Il piccolo centro è stato, insieme a Matelica, il comune più colpito dal maltempo questo pomeriggio dove dalle 16 ha iniziato a cadere una forte pioggia che ha causato allagamenti in serie lungo le strade del piccolo comune: tra queste la provinciale 78. Chiusa a causa di una frana la provinciale 41 “Divina Pastora”. Sempre in località Convento le piogge hanno ingrossato il fiume Fiastra. Anche parte dell’area archeologica di Urbisaglia è stata ricoperta dall’acqua.

Altre due provinciali sono state chiuse oggi a causa delle forti piogge. A Mogliano è stata chiusa la provinciale 31 “Vanni”. Il problema è stato il fosso Cremone che ha allagato le campagne e l’acqua ha superato il livello di un ponticello su cui passa la provinciale. Chiusa anche la provinciale 1 (Abbadia di Fiastra-Mogliano), sempre per allagamenti.

Le due strade, ha comunicato la Provincia, i cui tecnici e operai sono al lavoro da ore per far fronte alla nuova ondata di maltempo, ha comunicato che le sue provinciali sono state sommerse da un metro d’acqua.

Problemi anche a Matelica con allagamenti di alcune cantine. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte ai danni dovuti al maltempo. Allagamento sulla provinciale 78 anche a Ripe San Ginesio. A Corridonia è stata sospesa la partita del campionato di Promozione tra la squadra locale e la Futura 96. Si trattava del playout. I calciatori sono scesi in campo per 5 minuti. Sul risultato di zero a zero l’arbitro ha sospeso la partita per 30 minuti. Poi ha testato il campo.

Il pallone, in alcuni punti del terreno di gioco, non rimbalzava a causa delle pozzanghere che si sono formate: partita definitivamente interrotta e rinviata. Oltre ai vigili del fuoco sono al lavoro anche gli operai della Provincia.

Chiuse inoltre la provinciale 131 “Vanni” a Mogliano, la provinciale 1 l’Abbadia di Fiastra-Mogliano, invase da oltre un metro d’acqua. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e della Provincia per far fronte ai danni dell’acqua.

Grandissimi i disagi a causa del maltempo che si sono registrati anche a Matelica con allagamenti e smottamenti diffusi a causa di una bomba d’acqua che ha colpito il piccolo centro dell’entroterra. Il Comune ha sottolineato che «La situazione è critica e i danni sono tanti e diffusi».



(Ultimo aggiornamento alle 19)