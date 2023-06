Agenti della Polizia Locale e operai e tecnici dell’ufficio Manutenzioni del Comune di San Severino sono al lavoro, nella frazione di Taccoli, per far fronte alla situazione d’emergenza causata da un violento quanto improvviso nubifragio che ha portato fango e detriti sulla strada 361 “Septempedana”.

La circolazione inizialmente ha subito solo alcuni rallentamenti e nessuna interruzione ma poi la strada è stata chiusa temporaneamente chiusa dalla Polizia Locale del Comune di San Severino per consentire a una ruspa di rimuovere il fango depositatosi sull’asfalto. In alternativa si consiglia di percorrere la strada che dalla località Colotto collega al rione San Michele e al centro urbano. Si registrano, inoltre, infiltrazioni d’acqua mista a terriccio anche presso abitazioni, capannoni e attività presenti in zona.