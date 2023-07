di Luca Patrassi

Le applicazioni, spesso, aiutano a vivere meglio. Se c’è qualcosa da fare all’esterno ed il tempo è incerto, una bella applicazione dedicata al meteo spesso può essere risolutiva. Piove, non piove? Può essere utile anche per l’ospedale di Macerata, magari un po’ più localizzata, piano per piano, reparto per reparto. Un titolo potrebbe essere “Cipiove?.it”. In effetti è accaduto ieri, per la sorpresa degli utenti, che in diversi punti dell’ospedale piovesse all’interno. Neanche poco, assicura chi ha assistito alla scena.

Assoluto il riserbo della direzione Ast, che evidentemente ritiene normale il fenomeno, ma è appunto accaduto che la pioggia dell’altro giorno abbia trovato diversi sbocchi all’interno dell’ospedale civile di Macerata.

In effetti non è un problema, è infatti sulle “rampe di lancio” la procedura per la realizzazione del nuovo ospedale che sorgerà alla Pieve come assicurato a più riprese, variando un pochettino la tempistica, dall’amministrazione regionale e dalla direzione dell’azienda sanitaria.

Però il dire e il fare non si sono ancora incrociate all’ospedale di Macerata e siccome la struttura sanitaria del capoluogo è malmessa i risultati sono quelli che si vedono in fatto di mancanza di manutenzione.

Durante il temporale di ieri pomeriggio è appunto piovuto in diversi punti, per esempio (le immagini video sono eloquenti) all’ingresso del reparto di Chirurgia. Il personale non è stato preso alla sprovvista, un bel secchio e via, l’operazione è fatta. A proposito di operazioni, si narra di un qualche problemino anche in sale quasi operative con un paziente che sarebbe stato spostato in un altro locale. L’ospedale fa acqua, nel senso che la struttura presenta problemi che evidentemente sono legati alla manutenzione. Assoluto il riserbo anche in Comune, silenzio. Forse è il caso che qualcuno spieghi bene in quel di Ancona cosa accade a Macerata, così per non parlare sempre di Civitanova e di Camerino. Oppure si usa l’app “Cipiove?.it” ed anche i pazienti si organizzano.

(foto Falcioni)

https://www.cronachemaceratesi.it/2023/06/30/temporali-albero-caduto-a-camerino-disagi-a-san-severino-e-sforzacosta-allagamenti-lungo-la-provinciale-78-video/1767762/