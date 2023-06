Ancora pioggia, ancora strade allagate oggi sia a Macerata, dove viale Puccinotti, sopra i Giardini Diaz, si è trasformato in una piscina, che in altri punti della provincia come la strada provinciale 78, nella zona di Ripe San Ginesio dove in alcuni punti l’acqua ha invaso la carreggiata trascinando anche terra dai campi.

Forti piogge che sono partite dalle 14,30 di oggi pomeriggio. Si tratta dell’ennesima giornata dove la provincia si trova ad avere a che fare con il maltempo.

I vigili del fuoco hanno svolto diversi interventi, in particolare a Macerata. Nel capoluogo l’attenzione era massima visti gli allagamenti a Sforzacosta e Villa Potenza che sono avvenuti nella serata di lunedì con le esondazioni di fosso Narducci (a Sforzacosta) e di fosso Vallato (a Villa Potenza) che hanno determinato l’allagamento di cantine, garage e anche di abitazioni che si trovano vicino ai corsi d’acqua.

Oltre a Macerata, interventi dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio sono in corso anche a Mogliano e a Corridonia..

La pioggia è durata circa un’ora, poi è tornato il sereno. A causa della tempesta a Macerata sono caduti rami in mezzo alla strada, ci sono stati allagamenti, paura per il fosso Vallato con l’acqua che è salita quasi a raggiungere il limite, ma alla fine non c’è stata una nuova esondazione. In contrada Botonto c’è stata una frana con una strada che è stata chiusa dalla polizia locale.

A Mogliano, lungo la strada che percorre le campagne dalla cantina La Murola, un uomo è rimasto bloccato con l’auto dall’acqua fuoriuscita da un fosso.



Ieri una bomba d’acqua aveva provocato allagamenti a Tolentino con una famiglia che è stata evacuata dopo che in casa erano entrati 50 centimetri di acqua e fango.

(Ultimo aggiornamento alle 18)