Altri due giorni di chiusura per la scuola Liviabella di Sforzacosta dopo il nubifragio di lunedì sera che ha provocato danni alla centrale termica e all’impianto elettrico. Nel plesso si è allagato il cortile e il piano seminterrato dove hanno sede le associazioni. La scuola è rimasta chiusa martedì, mercoledì e oggi.

Poco fa il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato una nuova ordinanza di chiusura per le giornate di domani come si legge nella nota dell’amministrazione comunale:”A seguito dei sopralluoghi e degli interventi effettuati in questi giorni dal Servizio tecnico del Comune di Macerata nella scuola “Liviabella” di Sforzacosta, interessata dall’alluvione di lunedì 5 giugno, è opportuno effettuare alcune sistemazioni esterne per garantire la piena sicurezza degli accessi che necessitano di ulteriori interventi e che saranno conclusi nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno. Per questi motivi il sindaco Sandro Parcaroli ha firmato un’ordinanza relativa alla sospensione delle attività educative e didattiche anche per venerdì 9 giugno; le attività scolastiche della scuola “Liviabella” riprenderanno, regolarmente, lunedì 12 giugno”.