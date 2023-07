«Gravi danni nel negozio, mancati incassi e due giorni passati ad asciugare l’acqua per colpa del Comune che non ha fatto manutenzione delle fognature», così Amedeo Patrassi, titolare di Bulli&Pupe, storico negozio di abbigliamento in corso Matteotti, nel centro di Macerata. Il commerciante segnala che il problema nella sua attività è sorto ieri pomeriggio con le piogge che hanno causato problemi anche all’ospedale di Macerata e allo Sferisterio con il foyer allagato con alcuni centimetri di acqua. Il problema, dice il commerciante, ha una paternità: il Comune.

«A causa della noncuranza e della mancata manutenzione da parte del Comune delle fognature in via Cesare Costa e in vicolo Consalvi, il mio storico punto vendita ha subito gravi danni dovuti all’acqua che, non essendo assorbita correttamente dalle vie di scolo comunali, ha riempito e trapassato la muratura del negozio». Un bel problema perché l’acqua ha iniziato a salire all’interno del locale. «Il livello di acqua in parte del negozio raggiungeva alcuni centimetri e sono stati necessari due giorni per raccoglierla a fatica e ripulire tutto, a nostre spese di tempo e di mancato incasso» dice Patrassi. Il commerciante, a testimonianza dell’accaduto ha scattato anche alcune foto.

Maltempo che ieri ha causato problemi anche in ospedale, a Macerata, dove in alcuni reparti pioveva acqua (tra questi l’ingresso del reparto di Chirurgia).

(redazione CM)