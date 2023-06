Bomba d’acqua nell’entroterra, allagamenti e smottamenti a Matelica, San Ginesio e Cessapalombo. L’incubo maltempo si è materializzato in provincia alle 14,30 di oggi pomeriggio. Piogge violente che hanno causato una catena di problemi nella zona di Matelica e San Ginesio dove ci sono stati allagamenti di scantinati e garage e diversi smottamenti con terra e fango che sono finiti sulle strade, in particolare si tratta di comunali.

Stessi problemi anche a Cessapalombo dove uno smottamento ha riguardato la statale 502. Una decina sono stati gli interventi dei vigili del fuoco e altri alle 18,30 erano in corso per far fronte agli allagamenti che si sono verificati a causa dell’ennesima bomba d’acqua sulla provincia. A Matelica solo quattro giorni fa c’erano stati diversi danni a causa di violente piogge con allagamenti in diversi punti del territorio.

A fare il punto sul maltempo a Matelica è il Comune. Le foto di quello che è avvenuto fanno impressione con asfalto che cede, scantinati allagati, frane.

«Le zone maggiormente colpite sono state Valche, Palombarone, Cavalieri, via Circonvallazione, via Brodolini e quartiere San Rocco – dice l’ente -. Subito si è messa in moto la macchina comunale, con tecnici e operai di nuovo scesi in campo per intervenire nelle aree segnalate». Con loro anche i volontari della Protezione civile, la polizia locale e i carabinieri oltre ai vigili del fuoco.

Il Comune ribadisce il concetto che a distanza di appena 4 giorni il territorio è stato nuovamente colpito da un fotte maltempo: «Abbiamo rivissuto momenti terribili – dice l’amministrazione – è sempre più evidente la frequenza di questi fenomeni atmosferici di forte intensità che ogni volta causano danni ingenti e mettono a rischio le persone e i loro beni. Chiediamo con forza l’intervento della Regione e dello Stato con risorse straordinarie per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico specialmente in aree ad altissimo rischio».

Domani allerta gialla per i temporali in tutte le Marche a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 24. L’allerta della Protezione civile regionale è stata emessa oggi pomeriggio e si limita ai temporali.



(Gian. Gin.)

(Ultimo aggiornamento alle 21,25)