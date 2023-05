Dopo il maltempo dei giorni scorsi si passa alla conta dei danni a Treia. «L’alluvione – spiega l’amministrazione – ha causato uno stato di emergenza su tutto il territorio comunale provocando frane, smottamenti e il crollo di una parte di una strada che aveva isolato temporaneamente due aziende zootecniche». Proprio per quantificare le situazioni sulle quali sono stati necessari interventi urgenti, il Comune ha disposto un modulo per la segnalazione dei danni riportati dalle aziende agricole e attività produttive. I moduli sono disponibili sul sito del Comune al seguente indirizzo https://www.comune.treia.mc.it/avvisi-cms/maltempo-15-16-17-maggio-2023- segnalazione-danni/ .

«L’istanza, corredata dalla documentazione tecnica e fotografica degli immobili e dei beni danneggiati – spiega ancora il Comune – deve descrivere in maniera esauriente il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi meteorologici avversi, riportando una stima del costo potenziale stimato a ristoro del danno economico subìto». I moduli vanno compilati e inviati entro il 26 maggio e sono destinati a privati, proprietari e i titolari delle attività produttive agricole ed economiche operanti nel territorio del Comune di Treia che hanno subìto danni, «così – conclude il Comune – da effettuare una ricognizione degli stessi, per attuare un monitoraggio che risulti funzionale alla rendicontazione economica alla Regione Marche per la concessione di un possibile contributo a ristoro dei danni subìti».

Intanto Macerata Soccorso è impegnata nella raccolta di beni di prima necessità da destinare agli alluvionati dell’Emilia Romagna. C’è bisogno di: scope, tira acqua per pavimenti, badili e pale, stivali e guanti in gomma, materiale per la pulizia domestica e igiene personale, secchi, generi alimentari a lunga conservazione. E’ possibile lasciare il materiale donato nella sede dell’associazione, in piazzale Ciccoli a Sforzacosta, tutti i giorni dalle 15-18. Per informazioni: 0733201377. «Crediamo nel vostro aiuto. Aiutataci ad aiutare», conclude l’associazione.