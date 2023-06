di Gianluca Ginella

«I controlli nelle scuole svolti questa mattina sono stati positivi. Il fosso Narducci era stato completamente ripulito lo scorso anno e abbiamo evitato conseguenze peggiori», così l’assessore Andrea Marchiori del comune di Macerata che ha la delega a Lavori pubblici, Edilizia scolastica e alla Viabilità.

E nel frattempo è arrivata una nuova telefonata del sistema alert da parte del Comune con il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli che, intorno alle 13, ha avvisato i cittadini: «Date le condizioni meteo attuali e l’allerta diramata dalla Protezione Civile regionale valida per tutta la giornata di oggi si ribadisce ai cittadini di Villa Potenza e Sforzacosta che è assolutamente vietato scendere nei garage, nelle cantine e nei sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani. La raccomandazione è valida anche per i cittadini che risiedono nei pressi di canali o fossi. Si raccomanda la massima attenzione».

Questa mattina sono stati svolti i sopralluoghi nelle scuole di Sforzacosta e Villa Potenza, chiuse in via precauzionale. «A Villa Potenza abbiamo controllato la materna e la primaria e sono a posto – dice Marchiori -. La primaria Natali di Sforzacosta anche è a posto, è entrata un po’ d’acqua dalla palestra ma non c’è nessuna criticità. Alla Liviabella le aule didattiche sono a posto, ma è entrata parecchia acqua sullo scantinato dove si trovano le associazioni».

Poi spiega che la scuola Liviabella «era stata danneggiata dal sisma, c’era una scala inagibile ed era una scuola che aveva un contributo per il miglioramento sismico. Nei primi mesi del 2021 all’ufficio ricostruzione abbiamo fatto una proposta: invece di destinare una somma considerevole di 6-700 mila euro per migliorare una scuola vecchia che sta a ridosso di un fosso – continua Marchiori -, abbiamo chiesto di incrementare il finanziamento e costruire una scuola nuova e migliore. La proposta è stata accolta e oggi possiamo dire che la scelta è stata felice perché effettivamente non sarebbe stato un investimento lungimirante quello di migliorare una scuola vecchia, dislocata in un posto che non è consono».

A Sforzacosta ieri ha esondato fosso Narducci, che per fortuna lo scorso anno era stato ripulito: «due anni fa – dice Marchiori – abbiamo deciso di desinare l’indennizzo che il Cosmari dà per la città a Sforzacosta, una frazione che più di tutte subisce le conseguenze negative, se non altro per il cattivo odore del Cosmari.

Lo scorso anno l’indennizzo per gran parte è stato destinato alla pulizia del fosso Narducci. Oggi quella pulizia, fatta quando era in secca, si è rivelata una scelta azzeccata. Se non fosse stato pulito chissà quanti intralci avrebbe avuto l’acqua nel suo corso e il torrente sarebbe tracimato molto di più rispetto a quanto fatto in modo naturale. I detriti che sono stati trovati erano oggetti, taniche, una carriola, che qualcuno ha lasciato vicino al corso d’acqua, nonostante sia vietato farlo». Fosso Narducci che verrà nuovamente pulito in estate: «Era già programmato per luglio, quando è in secca, e l’intervento a maggiore ragione verrà fatto», conclude Marchiori.