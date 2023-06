Allerta meteo gialla anche domani nelle Marche per via dei temporali. Il bollettino della Protezione civile dura per tutta la giornata a partire da mezzanotte. Anche oggi la Protezione civile aveva dato l’allerta gialla per temporali in tutte le Marche. Dopo i danni che ci sono stati nel Maceratese e in particolare nel capoluogo nelle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta dove sono caduti 90 millimetri di pioggia in 30 minuti, la preoccupazione è alta per le continue allerte. A Macerata il Comune ha invitato chi vive nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza e chi vive vicino ai fossi di evitare di stare nelle cantine e garage.

(Foto da Villa Potenza e Sforzacosta)