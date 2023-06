Temporali, allagamenti e alberi caduti: maltempo nel Maceratese dalle 19 con i vigili del fuoco chiamati a far fronte a una serie di chiamate da tutta la provincia a causa della forte pioggia. Maltempo che ha riguardato il capoluogo con forti piogge e strade invase dall’acqua un po’ ovunque e diversi altri centri.

Un lago la strada che collega Casette Verdini e Stazione di Pollenza. Strada ricoperta dall’acqua anche alla Pieve di Macerata. I vigili del fuoco di Macerata alle 20 erano in giro con tutte le squadre disponibili per far fronte al maltempo e alle numerose chiamate di soccorso che sono arrivate. Ancora allagamenti e smottamenti dopo quelli che ci sono stati un paio di settimane fa e che avevano colpito diversi comuni della provincia.

A causa del maltempo si sono verificati anche piccoli incidenti. Tra questi uno in Galleria delle fonti, a Macerata, dove una vettura si è ribaltata. Per il conducente, un uomo sulla quarantina, soccorso dal 118, niente di grave: è stato portato in ospedale per accertamenti.

E domani è prevista ancora allerta per i temporali. La Protezione civile ha emesso un bollettino di allerta gialla da mezzanotte e per tutta la giornata.

(redazione CM)