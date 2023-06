L’acqua del lago di Castreccioni scende lungo la diga come una cascata. Per via del livello di piena raggiunto, unito alle precipitazioni e al vento degli ultimi giorni, l’acqua dell’invaso da ieri tracima attraverso i condotti.

Niente di preoccupante, assicurano le autorità, il fenomeno è negli standard di sicurezza dell’invaso (e, nel caso, di vere e proprie criticità, la diga avrebbe comunque a disposizione altri modi per far defluire l’acqua in sicurezza). Lo stesso evento si era verificato per la prima volta dieci anni fa.

Le immagini suggestive hanno comunque attirato decine e decine di curiosi. Molti gli automobilisti che si sono fermati a lato della carreggiata per immortalare la cascata artificiale con telefoni e macchine fotografiche. Il livello di piena raggiunto dal lago rappresenta un record degli ultimi anni, considerando che nell’estate precedente il bacino era talmente secco da far emergere zone di terreno sepolte da decenni sotto l’acqua.

(leo. gi.)