«Chiediamo collaborazione e solidarietà da parte di tutta la comunità maceratese». E’ l’appello lanciato dal gruppo di tifosi della Maceratese “Curva Just Macerata” che lanciato una raccolta fondi e beni di necessità da destinare alle popolazioni dell’Emilia Romagna, devastate dalla recente alluvione.

L’iniziativa andrà avanti fino al 29 maggio e i punti di raccolta sono: bar Ca’baret in via Gramsci, birreria Beer bang in piazza Mazzini, Il telefono in corso Cairoli, bar La preferita a Santa Croce e bar Pistello alla Pace.

«I beni di prima necessità utili in questo momento – concludono gli organizzatori – sono pannolini, salviette, latte in polvere, indumenti intimi, farmaci generici, guanti, spugne, stivali, asciugamani stracci e prodotti per pulire».