Terzo polo in rampa di lancio:
«In lista otto under 26»

MACERATA - Chiusa la lista che sostiene la candidatura a sindaco di Mattia Orioli: «Progetto inserito in un quadro nazionale: ci siamo e per durare». Ecco i 25 candidati

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I leader del Terzo polo, con al centro il candidato sindaco Mattia Orioli

Una sola lista, 25 candidati «che intendono rappresentare la cittadinanza che si riconosce nel progetto politico centrista da noi perseguito nella nostra città come nel paese ed avente come cardini la natura liberal-democratica ed europeista delle forze politiche che gli hanno dato vita». Varo ufficiale per il Terzo polo, che sosterrà la candidatura a sindaco di Mattia Orioli.

Presenti i rappresentanti delle forze politiche, ovvero Federico Valori, segretario cittadino e consigliere nazionale di Azione, Riccardo Cogliandro, segretario provinciale dei Liberaldemocratici, Veronica Petroncelli, referente cittadina dei Radicali Italiani, oltre a Base popolare che esprime il candidato sindaco Mattia Orioli. «Sottolineiamo come la lista schieri otto giovani di età compresa tra i 20 e i 26 anni e ciò facciamo in quanto avente un duplice significato politico: da una parte la nostra attenzione a chi maggiormente vive il presente e dovrà vivere il futuro della città; dall’altra la natura durevole del progetto inserito in un quadro nazionale. Ci siamo e per durare – commenta Orioli – contiamo sulla loro passione e su una dedizione che è linfa vitale per una politica altrimenti asfittica ed essi potranno contare sulla passione coerente e sull’esperienza dei più anziani. Particolare importanza riveste per la nostra lista l’adesione di Augusto Pellegrini, consigliere comunale di maggioranza a Treia, il quale ha scelto, da indipendente, di aderire al nostro progetto, in quanto ritenuto scevro da condizionamenti ideologici fini a sé stessi e per ciò in grado di perseguire la “visione “di una città più grande che abbia, finalmente, l’ambizione di realizzare l’Unione dei comuni limitrofi per razionalizzare le spese, i servizi ed assicurare i cospicui finanziamenti previsti dalle normative nazionali ed europee».

Questi i componenti della lista: Federico Valori (64 anni), Riccardo Cogliandro (50 anni), Veronica Petroncelli (26 anni), Paolo Alviti (58 anni), Graziana Basconi (65 anni), Alessandro Battiato (51 anni), Anna Capitani (84 anni), Luca Calzolaio (20 anni), Rosso Ceccarelli (70 anni), Riccardo Ciccioli (22 anni), Paola Galassi (52 anni), Emiliano Giumetti (54 anni), Giorgio Menchi (22 anni), Letizia Monachesi (39 anni), Manolo Luciani (26 anni), Augusto Pellegrini (55 anni), Raffaella Riffaldi (55 anni), Fabio Santucci (58 anni), Mattia Saracco (21 anni), Ernesto Sbriccoli (66 anni), Linh An Vo Thanh (22 anni), Fausto Valeri (75 anni), Giuliano Forte (44 anni), Sara Di Camillo (20 anni), Barbara Bellesi (51 anni).

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