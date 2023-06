Proseguono i lavori per risolvere il problema alla paratia della diga del Lago delle Grazie di Tolentino che ha causato lo svuotamento del bacino.

Una grossa radice di albero, trascinata dalla corrente, mercoledì si è incagliata proprio sotto il meccanismo di manovra, impedendo la chiusura della paratoia e causando il conseguente svuotamento del lago.



Già questa mattina tutta la zona della stessa paratia è stata messa in sicurezza con l’istallazione di panconi calati con la gru che hanno consentito la chiusura della stessa paratia mentre operatori specializzati sono scesi lateralmente e sono intervenuti per verificare la situazione della griglia che era ostruita da vari materiali.

Una operazione che ha necessitato di diverse ore di lavoro e che attualmente è ancora in corso e che dovrebbe oggi. Terminerà quindi questa sera l’ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale in via Pier Santi Mattarella, l’impalcato stradale sopra la diga, grazie al fatto che i lavori programmati sono proseguiti senza ulteriori intoppi.

(Fra. Mar.)