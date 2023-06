Ancora fortissimi temporali in provincia, questa volta la zona colpita, da una bomba d’acqua, è stata Tolentino. E’ successo intorno alle 16. La pioggia ha causato allagamenti in alcuni punti della città e smottamenti.

Tra le criticità che si sono registrate ci sono quelle lungo la strada provinciale tra Tolentino e San Severino, in zona Santa Lucia, che è attraversata da fiumi d’acqua e dove sulla carreggiata è finita della terra. Smottamenti anche nella zona tra San Giuseppe e il cimitero. In città vengono segnalati anche problemi in via Portanova per la fanghiglia di un fosso cha ha tracimato e allagamenti nei sottopassi ferroviari, in via XXX Giugno, nella zona del cimitero, in via Vaglie, in viale Trento e Trieste e in diverse zone rurali. Diversi straripamenti dei fossi che hanno rigettato sul centro abitato acqua e fango.

Allagato il Ponte di Mancinella dove l’acqua ha raggiunto i 50 centimetri. Allagata una abitazione nella zona delle ex conce e tanti garage in diversi quartieri. Si è registrata una frana nella strada tra Tolentino e Santa Lucia e nella zona tra San Giuseppe verso il cimitero. Diverse le strade chiuse a causa dell’acqua e del fango.

Ci sono anche seminterrati invasi dal fango e una famiglia evacuata in via del Vallato perché la casa è stata invasa dall’acqua. Allagati i locali della ditta di imprese funebri Corvatta, fortunatamente risparmiando la Sala del commiato che si trova nella parte alta.

Il sindaco Mauro Sclavi è al lavoro per cercare di fronteggiare le criticità: «Ci sono parecchi danni». I problemi riscontarti praticamente su tutto il territorio comunale con smottamenti, frane, allagamenti, automobilisti in difficoltà. Tanti gli interventi da parte dell’Ufficio lavori pubblici, della Polizia locale e dei vigili del fuoco.

(Fr. Mar.)

(Servizio in aggiornamento)