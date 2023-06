di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

Vigile del fuoco a Forlì, è tornato ieri mattina a Macerata per passare le ferie a casa, e si è invece ritrovato a spalare fango e acqua nella cantina della sua abitazione. Fernando Creti, 30 anni, abita in contrada Potenza a Villa Potenza, vicino al fiume. Ieri sera la sua famiglia è rimasta isolata perché il sottopasso di collegamento alla strada principale era completamente allagato. «Per me – racconta – è stato rivivere l’incubo delle ultime settimane in Emilia Romagna».

Vigile del fuoco permanente da due anni, Creti è stato in prima linea durante la recente alluvione che ha colpito la regione confinante con le Marche: «Lassù la situazione è stata da brividi. Dopo tutto quello che vedi durante il giorno, sogni acqua e fango anche durante la notte». Sperava quindi in un periodo di riposo e sollievo tornando nelle Marche ma purtroppo così non è stato. «Sono arrivato a Villa Potenza nella mattinata di ieri e mi sono ritrovato l’acqua e il fango anche qui. Siamo vicini al fiume e vedevamo l’acqua aumentare, in cantina c’è un palmo di fango. Comunque accontentiamoci, non è niente rispetto a quello che ho visto a Forlì».