Finisce con l’auto in un torrente che si è formato lungo la strada: paura per un automobilista che oggi pomeriggio stava percorrendo la strada che attraversa un tratto tra le campagne tra l’Abbadia di Fiastra e Mogliano. Il fiume d’acqua giallastra, mista a terra, esondata da un fosso che si trova in fondo alla vallata e che ha allagata sia alcuni campi che la strada.

L’automobilista, verso le 15, è rimasto bloccato e ha visto l’acqua che cresceva intorno alla sua vettura sino a ricoprire gli pneumatici. Spaventato, temendo che l’acqua potesse trasportare via la sua auto, ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri sono arrivati a prestare i soccorsi mentre lungo la strada si formavano file di auto costrette a fermarsi a causa del torrente a fondo valle che ricopriva la carreggiata. L’uomo è riuscito a scendere dall’auto e per fortuna il livello delle acque non è cresciuto ulteriormente.

Mogliano è uno dei comuni che oggi pomeriggio hanno dovuto fare i conti con il maltempo. Così come Macerata dove la pioggia, durata circa un’ora, ha causato qualche allagamento, la caduta di rami e una frana che ha comportato la chiusura di una strada in contrada Botonto.

(Gian. Gin.)