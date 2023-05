Una bomba d’acqua nell’entroterra, nella zona di Camerino: allagamenti nella città ducale e a Pieve Torina nei container del Comune e alla casa di riposo. È successo questo pomeriggio e alle 19,30 erano in corso gli interventi dei vigili del fuoco. Bomba d’acqua che è caduta anche nella zona di Fabriano con diversi allagamenti e chiamate di soccorso ai vigili del fuoco.

Nel Maceratese i vigili del fuoco sono stati chiamati ad interventi a Camerino per l’allagamento dello scantinato di una abitazione e a Pieve Torina dove l’acqua è entrata nei container che ospitano la casa di riposo e in quello comunale.

«Ha piovuto moltissimo, sto facendo un giro per il territorio. È saltata la luce ed è entrata l’acqua nel container sede del Comune – dice il sindaco Alessandro Gentilucci -. All’interno degli uffici comunali la situazione non è bella. Dobbiamo valutare se aprire domani, ha piovuto su diversi pc e documenti, la situazione è critica. Speriamo ci approvino velocemente i lavori di ricostruzione della nuova sede». Sulla casa di riposo: «Qualche infiltrazione, ci preoccupa un po’ meno perché la situazione è tornata sotto controllo. Gli anziani presto rientreranno nella nuova struttura, entro agosto. Certo, la situazione oggi è veramente incredibile, probabilmente se fosse caduta in pianura tutta questa pioggia staremmo contando gli edifici da evacuare. Sono in giro con gli operai comunali per riaprire strade chiuse e dove è franato, lavoreremo anche stanotte speriamo di garantire viabilità normale».