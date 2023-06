di Alessandra Pierini

«Ho perso la mia casa, ho dovuto ripulire il salone a mie spese e dopo due gocce d’acqua il fosso è di nuovo a livelli di allerta». E’ una furia Federico Mercuri, noto parrucchiere di Sforzacosta. Oggi dopo l’ennesima pioggia, vedendo il fosso Narducci, straripato lunedì sera, che continua a gonfiarsi di nuovo, se la prende con tutto e con tutti.

«Sarà sempre così, non lo puliscono, bastano quattro gocce d’acqua». Federico abita e lavora in via Peranda, nella frazione di Macerata, ed è nella frazione uno dei più danneggiati dal nubrifragio dell’altra sera e dalle successive piogge, compresa quella di oggi.

«La mia casa non c’è praticamente più. Ho dovuto recuperare i contatori di acqua, luce e gas. Domani vorrei riaprire il almeno il salone ma voglio farlo nella massima sicurezza. I soccorsi intervengono solo in caso di pericolo e non mi aiuta nessuno, né l’amministrazione, né le apposite istituzioni. Mi sento abbandonato».

Mercuri ha sette dipendenti ed è preoccupato anche per loro. «Per me è un danno enorme ma soprattutto il mio obiettivo è tutelare i miei lavoratori e non perdere le mie clienti. Per questo ho pulito a mie spese tutte le fogne e rimosso l’acqua e il fango anche con l’intervento di una azienda di pulizie. Ho provveduto di mia iniziativa per garantire il massimo della sicurezza ma sono solo. Invito il sindaco Parcaroli a venire a vedere di persona».

Poi l’ennesimo allarme: «Sono giorni che puliamo e sistemiamo e con due gocce d’acqua rischiamo di dover rifare tutto da capo. Non è possibile».